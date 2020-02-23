В поединке 27-го тура чемпионата Англии «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Лучшие моменты матча Челси - Тоттенхэм
|89'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Антонио Рюдигер (Челси).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Челси).
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Источник — Sport.ua
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