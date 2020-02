ВИДЕО. В игрока Стяуа бросили кусок кресла. Он отомстил через минуту

25-летний форвард «Стяуа» Флорин Тэнасе едва не пострадал от хулиганства фанатов в поединке 25-го тура чемпионата Румынии с «Динамо» Бухарест.

На 8-й добавленной к первому тайму минуте Тэнасе пошел подавать угловой, когда в него прилетел кусок кресла, брошенный фанатами соперника. Флорин не обратил внимания на инцидент и подал угловой, после которого «Стяуа» заработал пенальти.

Сам Флорин и реализовал одиннадцатиметровый на 9-й компенсированной минуте, сделав счет 1:1.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

Watch this. Chairs thrown straight at you? No problem. Just take the corner. After this, FCSB won a pemalty and came back from 1-0 to equalize. pic.twitter.com/oWkYEVpitZ