ВИДЕО. В игрока Стяуа бросили кусок кресла. Он отомстил через минуту

25-летний форвард «Стяуа» Флорин Тэнасе едва не пострадал от хулиганства фанатов в поединке 25-го тура чемпионата Румынии с «Динамо» Бухарест.
На 8-й добавленной к первому тайму минуте Тэнасе пошел подавать угловой, когда в него прилетел кусок кресла, брошенный фанатами соперника. Флорин не обратил внимания на инцидент и подал угловой, после которого «Стяуа» заработал пенальти.
Сам Флорин и реализовал одиннадцатиметровый на 9-й компенсированной минуте, сделав счет 1:1.
Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».
Watch this. Chairs thrown straight at you? No problem. Just take the corner. After this, FCSB won a pemalty and came back from 1-0 to equalize. pic.twitter.com/oWkYEVpitZ— Emanuel Roşu (@Emishor) February 16, 2020
Источник — Twitter
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