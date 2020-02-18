ВИДЕО. В игрока Стяуа бросили кусок кресла. Он отомстил через минуту

Форвард Флорин Тэнасе достойно ответил хулиганам, забив гол в ворота «Динамо» Бухарест

  • 18.02.2020 09:16
  • 2679 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. В игрока Стяуа бросили кусок кресла. Он отомстил через минуту
© Gsp. Флорин Тэнасе

25-летний форвард «Стяуа» Флорин Тэнасе едва не пострадал от хулиганства фанатов в поединке 25-го тура чемпионата Румынии с «Динамо» Бухарест.

На 8-й добавленной к первому тайму минуте Тэнасе пошел подавать угловой, когда в него прилетел кусок кресла, брошенный фанатами соперника. Флорин не обратил внимания на инцидент и подал угловой, после которого «Стяуа» заработал пенальти.

Сам Флорин и реализовал одиннадцатиметровый на 9-й компенсированной минуте, сделав счет 1:1.

Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «Динамо».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Бил Гейтс
    online
      Бил Гейтс, 18.02.2020 09:41
    0
    они что до победного гола играли?
    Ссылка
    Бил Гейтс
    online
      Бил Гейтс, 18.02.2020 09:41
    0
    они что до победного гола играли?
    Ссылка
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