Итоги дня Лиги Европы. Ничья Ромы: Довбик принял участие в голевой атаке
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги Европы
Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги Европы.
Завершены все 8 матчей игрового дня.
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Украинский форвард Артем Довбик сыграл за итальянскую Рому в матче против португальского Порту и принял участие в голевой атаке (1:1).
Бразилец Тайсон, экс-игрок Металлиста и Шахтера, был удален в матче греческого ПАОК против ФКСБ [Стяуа] из Румынии (1:2). Победный гол для гостей забил Джойским Дава, экс-игрок Мариуполя.
Ответные поединки пройдут вечером 20 февраля.
⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля
19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2
Голы: Букса, 38 – Мендес, 11 (пен), Кубо, 31
19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71
19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0
Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен-Несірі, 57
19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:0
Голы: Абу-Фани, 23
22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 4:1
Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37, Класи, 57, Волфе, 66 – Шаллай, 20
22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:2
Голы: Самата, 21 – Георгица, 50, Дава, 60
Удаление: Тайсон, 45+5
22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1
Голы: Моура, 67 – Челик, 45+5
22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1
Голы: Лтаеф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пен) – Берг, 85
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