Итоги дня Лиги Европы. Ничья Ромы: Довбик принял участие в голевой атаке

Вечером 13 февраля состоялись поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Завершены все 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик сыграл за итальянскую Рому в матче против португальского Порту и принял участие в голевой атаке (1:1).

Бразилец Тайсон, экс-игрок Металлиста и Шахтера, был удален в матче греческого ПАОК против ФКСБ [Стяуа] из Румынии (1:2). Победный гол для гостей забил Джойским Дава, экс-игрок Мариуполя.

Ответные поединки пройдут вечером 20 февраля.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

Голы: Букса, 38 – Мендес, 11 (пен), Кубо, 31

19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2

Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71

19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0

Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен-Несірі, 57

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:0

Голы: Абу-Фани, 23

22:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Галатасарай (Турция) – 4:1

Голы: Мейнанс, 12, Перротт, 37, Класи, 57, Волфе, 66 – Шаллай, 20

22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:2

Голы: Самата, 21 – Георгица, 50, Дава, 60

Удаление: Тайсон, 45+5

22:00. Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1

Голы: Моура, 67 – Челик, 45+5

22:00. Твенте (Нидерланды) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:1

Голы: Лтаеф, 5, ван Вольфсвинкель, 90+5 (пен) – Берг, 85

📊 Инфографика