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Лига Европы
13 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:27
33
0

Лига Европы. Первый блок матчей: победы Аякса, Фенербахче и Реала Сосьедад

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы

13 февраля 2025, 22:15 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:27
33
0
Лига Европы. Первый блок матчей: победы Аякса, Фенербахче и Реала Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Аякс

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Завершены 4 матча игрового дня, впереди еще 4 вечерних поединка.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом блоке матчей победы одержали Аякса, Фенербахче, Ференцварош и Реал Сосьедад.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

Голы: Букса, 38 – Мендес, 11 (пен), Кубо, 31

19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2

Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71

19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0

Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен-Несірі, 57

19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:0

Голы: Абу-Фани, 23

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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