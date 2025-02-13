Лига Европы. Первый блок матчей: победы Аякса, Фенербахче и Реала Сосьедад
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.
Завершены 4 матча игрового дня, впереди еще 4 вечерних поединка.
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В первом блоке матчей победы одержали Аякса, Фенербахче, Ференцварош и Реал Сосьедад.
⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля
19:45. Мидтьюлланд (Дания) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2
Голы: Букса, 38 – Мендес, 11 (пен), Кубо, 31
19:45. Сен-Жилуаз (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) – 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71
19:45. Фенербахче (Турция) – Андерлехт (Бельгия) – 3:0
Голы: Тадич, 11, Джеко, 42, Ен-Несірі, 57
19:45. Ференцварош (Венгрия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:0
Голы: Абу-Фани, 23
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