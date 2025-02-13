Аякс убедительно обыграл на выезде Юнион Сен-Жилуаз в поединке Лиги Европы
Амстердамский клуб одержал победу со счетом 2:0
В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Аяксом».
Матч прошла на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Аякс» победил со счетом 2:0, хотя до начала матча именно бельгийцы котировались фаворитами поединка.
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Голы за амстердамцев сегодня забивали Кристиан Расмуссен и Жорти Мокио. Ответный матч состоится в Амстердаме 20 февраля.
Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.
Юнион Сен-Жилуаз – Аякс – 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71.
Boss in Brussels! 🧇#UEL #usgaja pic.twitter.com/tMhSQbK0IO— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2025
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