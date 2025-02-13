Аякс убедительно обыграл на выезде Юнион Сен-Жилуаз в поединке Лиги Европы

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Аяксом».

Матч прошла на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Аякс» победил со счетом 2:0, хотя до начала матча именно бельгийцы котировались фаворитами поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за амстердамцев сегодня забивали Кристиан Расмуссен и Жорти Мокио. Ответный матч состоится в Амстердаме 20 февраля.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.

Юнион Сен-Жилуаз – Аякс – 0:2

Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71.