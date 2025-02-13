Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс убедительно обыграл на выезде Юнион Сен-Жилуаз в поединке Лиги Европы
Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
13.02.2025 19:45 – FT 0 : 2
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 февраля 2025, 21:41 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:08
77
0

Аякс убедительно обыграл на выезде Юнион Сен-Жилуаз в поединке Лиги Европы

Амстердамский клуб одержал победу со счетом 2:0

13 февраля 2025, 21:41 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:08
77
0
Аякс убедительно обыграл на выезде Юнион Сен-Жилуаз в поединке Лиги Европы
ФК Аякс

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «Юнион Сен-Жилуаз» и «Аяксом».

Матч прошла на стадионе «Стад Жозеф Марьен», который расположен в Брюсселе (Бельгия). «Аякс» победил со счетом 2:0, хотя до начала матча именно бельгийцы котировались фаворитами поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за амстердамцев сегодня забивали Кристиан Расмуссен и Жорти Мокио. Ответный матч состоится в Амстердаме 20 февраля.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.

Юнион Сен-Жилуаз – Аякс – 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71.

По теме:
Порту – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы. Первый блок матчей: победы Аякса, Фенербахче и Реала Сосьедад
Минимальная победа. Ференцварош дома одолел Викторию Пльзень
Юнион Сен-Жилуаз Аякс Лига Европы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Теннис | 13 февраля 2025, 18:18 10
Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре
Рыбакина и Свентек определили вторую полуфиналистку тысячника в Катаре

Ига Свентек в двух сетах одолела Елену Рыбакину и продолжает винстрик на кортах Дохи

Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Бокс | 13 февраля 2025, 09:35 1
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»

Дерек оценил действия рефери в последнем поединке

Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Футбол | 13.02.2025, 03:09
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
Фергюсон назвав лучшую команду в истории футбола
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
Футбол | 13.02.2025, 15:00
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом
Футбол | 13.02.2025, 21:44
Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом
Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 3
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 4
Бокс
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 30
Футбол
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 13
Футбол
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
11.02.2025, 16:14 43
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем