Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сен-Жилуаз - Аякс - 0:2. Бельгийцев бьет бельгиец. Видео голов и обзор
Лига Европы
Юнион Сент-Жилуаз
13.02.2025 19:45 – FT 0 : 2
Аякс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 февраля 2025, 11:12 |
49
0

Сен-Жилуаз - Аякс - 0:2. Бельгийцев бьет бельгиец. Видео голов и обзор

16-летний Жорти Мокио забил гол красавчик

14 февраля 2025, 11:12 |
49
0
Сен-Жилуаз - Аякс - 0:2. Бельгийцев бьет бельгиец. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

13 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Сен-Жилуаз» принимал нидерландский «Аякс».

В первом тайме игра была равной. Хозяева даже забили гол, но арбитры его отменили.

Вторую половину встречи активнее начали игроки «Аякса». На 59-й минуте Кристиан Расмуссен открыл счет.

На 71-й минуте бельгийский защитник «Аякса» Жорти Мокио, которому всего 16 лет, забил красивый гол из пределов штрафной площадки.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч, 13 февраля

Сен-Жилуаз (Бельгия) - Аякс (Нидерланды) - 0:2

Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Жорти Мокио (Аякс).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Расмуссен (Аякс).
По теме:
ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор
Твенте – Буде-Глимт – 2:1. Концовка с огнем. Видео голов и обзор
АЗ Алкмаар – Галатасарай – 4:1. Пенальти, удаление защитника. Видео голов
Юнион Сен-Жилуаз Аякс Лига Европы видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Братья забросили по две шайбы. Сборная США разгромила Финляндию
Хоккей | 14 февраля 2025, 08:46 2
Братья забросили по две шайбы. Сборная США разгромила Финляндию
Братья забросили по две шайбы. Сборная США разгромила Финляндию

Братья Ткачаки провели топ-матч за сборную США

ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14 февраля 2025, 08:10 0
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса

Андрей показал мастер-класс в набивании мяча

Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
Футбол | 14.02.2025, 10:51
Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
Источник: Переход легионера в Динамо может сорваться из-за войны
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Футбол | 13.02.2025, 13:11
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 13.02.2025, 16:27
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
12.02.2025, 15:01 2
Футбол
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
12.02.2025, 11:16 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»
13.02.2025, 09:35 1
Бокс
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
Миколенко сделал важный навес. Эвертон вырвал ничью у Ливерпуля на 90+8-й
12.02.2025, 23:37 32
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
«Об этой истории узнал Зеленский». Шаран – об избиении россиян на сборах
13.02.2025, 15:00 22
Футбол
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
13.02.2025, 20:28 4
Футбол
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 51
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем