Сен-Жилуаз - Аякс - 0:2. Бельгийцев бьет бельгиец. Видео голов и обзор
16-летний Жорти Мокио забил гол красавчик
13 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Сен-Жилуаз» принимал нидерландский «Аякс».
В первом тайме игра была равной. Хозяева даже забили гол, но арбитры его отменили.
Вторую половину встречи активнее начали игроки «Аякса». На 59-й минуте Кристиан Расмуссен открыл счет.
На 71-й минуте бельгийский защитник «Аякса» Жорти Мокио, которому всего 16 лет, забил красивый гол из пределов штрафной площадки.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч, 13 февраля
Сен-Жилуаз (Бельгия) - Аякс (Нидерланды) - 0:2
Голы: Расмуссен, 59, Мокио, 71
Видео голов и обзор матча
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