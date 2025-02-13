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Лига Европы
Фенербахче
13.02.2025 19:45 – FT 3 : 0
Андерлехт
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Лига Европы
13 февраля 2025, 21:44 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:01
229
1

Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом

Турецкий коллектив закрыл практически все вопросы по победителю двухматчевого противостояния

13 февраля 2025, 21:44 | Обновлено 13 февраля 2025, 22:01
229
1
Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фенербахче

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Фенербахче» и «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимал стадион Шюкрю Скарджоглу в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Начало матча стало успешным для турецкого коллектива: на 11-й минуте сербский вингер Душан Тадич открыл счет в матче. После этого «Андерлехт» провел удачный отрезок, но забить бельгийскому коллективу не удалось. Более того, на 42-й минуте команда Жозе Моуриньо удвоила свое преимущество: Эдин Джеко отличился взятием ворот. Команды ушли на перерыв при счете 2:0.

На 57-й минуте страйкер «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири снял все вопросы по победителю матча, забив третий гол своей команды. После этого гости пытались отыграть хотя бы 1 мяч, но все попытки были тщетными. Встреча завершилась победой турецкого коллектива со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Фенербахче – Андерлехт – 3:0

Голы: Тадич, 11 Джеко, 42, Эн-Несири, 57

Предупреждения: Осаи-Самюэл, 29, Амрабат, 45 – Хуэрта, 8

Фенербахче: Эгрибайат, Акчичек, Амрабат, Шкриньяр, Костич, Шиманьски, Фред, Осаи-Самюэл (Мюлдур, 46), Тадич (Яндаш, 86), Джеко (Талиска, 75), Эн-Несири (Тосун, 90)

Андерлехт: Кусеманс, Аугустинсон, Хей, Адриэльсон, Сарделла, Леони, Дендонке,уэрта (Эдози, 73), Стройкинс (Азар,, 63), Дегриф (Ангуло, 86), Васкез (Дольберг, 63)

Фото матча:

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Фенербахче Андерлехт Лига Европы Душан Тадич Юссеф Эн-Несири Эдин Джеко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Якось на Андерлехт більші сподівання були. А так, майже все вирішено
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