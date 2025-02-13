Разгром от команды Моуриньо. Фенербахче разобрался с Андерлехтом

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Фенербахче» и «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимал стадион Шюкрю Скарджоглу в Стамбуле.

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Начало матча стало успешным для турецкого коллектива: на 11-й минуте сербский вингер Душан Тадич открыл счет в матче. После этого «Андерлехт» провел удачный отрезок, но забить бельгийскому коллективу не удалось. Более того, на 42-й минуте команда Жозе Моуриньо удвоила свое преимущество: Эдин Джеко отличился взятием ворот. Команды ушли на перерыв при счете 2:0.

На 57-й минуте страйкер «Фенербахче» Юссеф Эн-Несири снял все вопросы по победителю матча, забив третий гол своей команды. После этого гости пытались отыграть хотя бы 1 мяч, но все попытки были тщетными. Встреча завершилась победой турецкого коллектива со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Фенербахче – Андерлехт – 3:0

Голы: Тадич, 11 Джеко, 42, Эн-Несири, 57

Предупреждения: Осаи-Самюэл, 29, Амрабат, 45 – Хуэрта, 8

Фенербахче: Эгрибайат, Акчичек, Амрабат, Шкриньяр, Костич, Шиманьски, Фред, Осаи-Самюэл (Мюлдур, 46), Тадич (Яндаш, 86), Джеко (Талиска, 75), Эн-Несири (Тосун, 90)

Андерлехт: Кусеманс, Аугустинсон, Хей, Адриэльсон, Сарделла, Леони, Дендонке,уэрта (Эдози, 73), Стройкинс (Азар,, 63), Дегриф (Ангуло, 86), Васкез (Дольберг, 63)

Фото матча: