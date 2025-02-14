Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще второй тайм длиной 90 минут»
«Фенербахче» не оставил шанса »Андерлехту»
Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды над «Андерлехтом» (3:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Мы сыграли очень хорошо, но результатом буду доволен только тогда, когда пройдем дальше. Да, мы должны радоваться победе 3:0, но нужно понимать, что это только первый тайм.
Впереди еще второй тайм длиной в 90 минут, и пока что мы ведем с хорошим преимуществом.
Выездной матч будет сложным. «Андерлехт» будет иметь поддержку своих болельщиков и будет играть ради них. Но об ответном матче подумаем после игры с «Касымпашей» в чемпионате.
Хотел бы отметить игру Юсуфа Акчичека. Еще в начале сезона я говорил, что хочу работать с этим талантливым футболистом. У него есть все, чтобы стать очень хорошим игроком, но он должен твердо стоять на ногах. Сейчас он получил отличный опыт», – сказал Моуринью.
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