Жозе МОУРИНЬО: «Впереди еще второй тайм длиной 90 минут»

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды над «Андерлехтом» (3:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы сыграли очень хорошо, но результатом буду доволен только тогда, когда пройдем дальше. Да, мы должны радоваться победе 3:0, но нужно понимать, что это только первый тайм.

Впереди еще второй тайм длиной в 90 минут, и пока что мы ведем с хорошим преимуществом.

Выездной матч будет сложным. «Андерлехт» будет иметь поддержку своих болельщиков и будет играть ради них. Но об ответном матче подумаем после игры с «Касымпашей» в чемпионате.

Хотел бы отметить игру Юсуфа Акчичека. Еще в начале сезона я говорил, что хочу работать с этим талантливым футболистом. У него есть все, чтобы стать очень хорошим игроком, но он должен твердо стоять на ногах. Сейчас он получил отличный опыт», – сказал Моуринью.