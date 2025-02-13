Фенербахче – Андерлехт – 3:0. Успех команды Моуриньо. Видеообзор матча

В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Фенербахче» и «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Матч принимал стадион Шюкрю Скарджоглу в Стамбуле.

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 3:0.

Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Фенербахче – Андерлехт – 3:0

Голы: Тадич, 11 Джеко, 42, Эн-Несири, 57

Видеообзор матча: