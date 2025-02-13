Лига Европы13 февраля 2025, 23:10 |
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Фенербахче – Андерлехт – 3:0. Успех команды Моуриньо. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча первого матча 1/16 финала Лиги Европы
13 февраля 2025, 23:10 |
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В четверг, 13 февраля, проходил первый матч между «Фенербахче» и «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Матч принимал стадион Шюкрю Скарджоглу в Стамбуле.
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 3:0.
Ответный матч пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Лига Европы. 1/16 финала
Фенербахче – Андерлехт – 3:0
Голы: Тадич, 11 Джеко, 42, Эн-Несири, 57
Видеообзор матча:
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