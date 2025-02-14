Лига Европы14 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:19
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ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор
Хозяева поля в первом тайме остались в меньшинстве
14 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:19
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В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».
Хозяева поля очень уверенно начали игру. На 21-й минуте Мбвана Саматта вывел греков вперед. И, казалось, все должно было оставаться под контролем, но на 45+5-й минуте экс-игрок «горняков» Тайсон получил второе предупреждение.
Румынские футболисты таким преимуществом воспользовались и во втором тайме забили дважды.
Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля
ПАОК – ФКСБ – 1:2
Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Джойским Дава Чаконте (ФКСБ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Георгицэ (ФКСБ).
45’ +5
Тайсон (ПАОК) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мбвана Саматта (ПАОК).
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