ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».

Хозяева поля очень уверенно начали игру. На 21-й минуте Мбвана Саматта вывел греков вперед. И, казалось, все должно было оставаться под контролем, но на 45+5-й минуте экс-игрок «горняков» Тайсон получил второе предупреждение.

Румынские футболисты таким преимуществом воспользовались и во втором тайме забили дважды.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля

ПАОК – ФКСБ – 1:2

Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.