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Лига Европы
ПАОК
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
ФКСБ
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Лига Европы
14 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:19
241
1

ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор

Хозяева поля в первом тайме остались в меньшинстве

14 февраля 2025, 12:15 | Обновлено 14 февраля 2025, 12:19
241
1
ПАОК – ФКСБ – 1:2. Экс-игрок Шахтера подвел греков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».

Хозяева поля очень уверенно начали игру. На 21-й минуте Мбвана Саматта вывел греков вперед. И, казалось, все должно было оставаться под контролем, но на 45+5-й минуте экс-игрок «горняков» Тайсон получил второе предупреждение.

Румынские футболисты таким преимуществом воспользовались и во втором тайме забили дважды.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля

ПАОК – ФКСБ – 1:2

Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джойским Дава Чаконте (ФКСБ).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Георгицэ (ФКСБ).
45’ +5
Тайсон (ПАОК) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Мбвана Саматта (ПАОК).
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Лига Европы ПАОК ФКСБ (Стяуа) Бухарест Тайсон видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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FC_Shakhtar1936
ВЕЛИКИЙ «ШАХТЁР» НЕСЁТСЯ, КАК ЗВЕРЬ,
В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ - ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ!
В ПАНИКЕ ГРАНДЫ, ВСЕ - НА ПРИВАЛ,
ФИНАЛ УЖЕ НАШ, СОПЕРНИК УПАЛ!
.
РЕАЛ НА КОЛЕНЯХ, БАРСА В СЛЕЗАХ!
СИТИ В ОКОПАХ, ЛИВЕР В КУСТАХ!
БАВАРИЯ В СТРАХЕ СТОНЕТ И ВОЕТ,
НО ТОЖЕ ШАХТЁР ЕЕ УНИЧТОЖИТ!
.
СУДАКОВ ЖОРИК В БОЙ НАШИХ ВЕДЁТ!
БОГ РИНАТ ПРИКАЗАЛ С НЕБЕС: ВПЕРЁДД!
СУДАКОВ ЖОРИК - НАШ ВОЖАК И КОРОЛЬ,
ВЕДЁТ НА ВЕРШИНУ, РАЗНОСИТ ВСЕХ В НОЛЬ!
.
ОДИН ЗА ДРУГИМ ОН ГОЛЫ ЗАБИВАЛ!
ТАКОГО РАЗНОСА ЕЩЕ МИР НЕ ВИДАЛ!
КУБОК В РУКАХ, ГУДИТ СТАДИОН,
ОЛЕ-ОЛЕ, ШАХТЁР ------- ЧЕМПИОН!
(Великий и магучий Шахтёр )
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