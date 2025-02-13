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Лига Европы
ПАОК
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
ФКСБ
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Лига Европы
13 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:30
362
2

Тайсон получил красную карточку в матче ПАОК в Лиге Европы

Бразилец получил два горчичника: за грубую игру и неспортивное поведение

13 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 13 февраля 2025, 23:30
362
2
Тайсон получил красную карточку в матче ПАОК в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.

В поединке между греческим ПАОК и румынским ФКСБ был удален бразилец Тайсон, экс-игрок донецкого Шахтера.

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На 33-й минуте Тайсон увидел перед собой горчичник за грубую игру. На 45+5 минуте бразилец получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и оставил свою команду в меньшинстве.

К моменту удаления греческий клуб лидировал в счете благодаря голу Мбваны Саматы на 21-й минуте.

В начале второго тайма ФКСБ сравнял счет, на 50-й минуте забил Андрей Георгица.

Матч продолжается, и у команды из Румынии есть численное преимущество.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:1 (2-й тайм), матч продолжается

Голы: Мбвана Самата, 21 – Андрей Георгица, 50

Удаление: Тайсон, 45+5 (ПАОК)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ЛЕГЕНДА НАШАВА ВЕЛИКАВА И МАГУЧЕВА ШАХТЕРА  У НАС АНИ ФСЕ ТАКИЕ 
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+1
ivankondrat96
Добалакався. А тепер через його нестриманість ПАОК у дуже скрутному становищі
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0
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