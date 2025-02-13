Тайсон получил красную карточку в матче ПАОК в Лиге Европы
Бразилец получил два горчичника: за грубую игру и неспортивное поведение
Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.
В поединке между греческим ПАОК и румынским ФКСБ был удален бразилец Тайсон, экс-игрок донецкого Шахтера.
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На 33-й минуте Тайсон увидел перед собой горчичник за грубую игру. На 45+5 минуте бразилец получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и оставил свою команду в меньшинстве.
К моменту удаления греческий клуб лидировал в счете благодаря голу Мбваны Саматы на 21-й минуте.
В начале второго тайма ФКСБ сравнял счет, на 50-й минуте забил Андрей Георгица.
Матч продолжается, и у команды из Румынии есть численное преимущество.
⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля
22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:1 (2-й тайм), матч продолжается
Голы: Мбвана Самата, 21 – Андрей Георгица, 50
Удаление: Тайсон, 45+5 (ПАОК)
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