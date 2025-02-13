Тайсон получил красную карточку в матче ПАОК в Лиге Европы

Вечером 13 февраля проходят поединки 1/16 финала Лиги Европы.

В поединке между греческим ПАОК и румынским ФКСБ был удален бразилец Тайсон, экс-игрок донецкого Шахтера.

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На 33-й минуте Тайсон увидел перед собой горчичник за грубую игру. На 45+5 минуте бразилец получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение и оставил свою команду в меньшинстве.

К моменту удаления греческий клуб лидировал в счете благодаря голу Мбваны Саматы на 21-й минуте.

В начале второго тайма ФКСБ сравнял счет, на 50-й минуте забил Андрей Георгица.

Матч продолжается, и у команды из Румынии есть численное преимущество.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи, 13 февраля

22:00. ПАОК (Греция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 1:1 (2-й тайм), матч продолжается

Голы: Мбвана Самата, 21 – Андрей Георгица, 50

Удаление: Тайсон, 45+5 (ПАОК)

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