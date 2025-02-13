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Лига Европы
ПАОК
13.02.2025 22:00 – FT 1 : 2
ФКСБ
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Лига Европы
13 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:01
570
2

Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК

Румыны победили со счетом 2:1

13 февраля 2025, 23:57 | Обновлено 14 февраля 2025, 00:01
570
2
Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК
Getty Images/Global Images Ukraine. ПАОК – ФКСБ

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».

Матч прошел на стадионе «Тумба», который расположен в Салониках (Грация). «ФКСБ» победил со счетом 2:1, хотя до начала матча именно греки котировались явными фаворитами поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голы за румын сегодня забивали Андрей Георгице и Джойским Дава. За «ПАОК» единственный гол забил Мбвана Саматта. Удаление в составе хозяев в конце второго тайма получил экс-игрок «Шахтера» Тайсон.

Ответный матч состоится в Бухаресте 20 февраля.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.

ПАОК – ФКСБ – 1:2
Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.

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ФКСБ (Стяуа) Бухарест ПАОК удаление (красная карточка) Тайсон Лига Европы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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adidas77
Тайсон не поганий футболіст, але характер мудака його завжди вилазив назовні!
Сьогоднішній програш його команди на 100% на його совісті.ПАОК повністю контролював гру і вигравав 1-0
Після вилучення на рівному місці,  ображенки Тайсона, хід матчу змінився на 100%
І румуни забили два мячі, використавши свою більшість.
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+1
adidas77
"Вилучення у складі господарів у кінці другого тайму отримав ексгравець «Шахтаря» Тайсон."   
Якого тайму???
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+1
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