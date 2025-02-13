Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК

В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».

Матч прошел на стадионе «Тумба», который расположен в Салониках (Грация). «ФКСБ» победил со счетом 2:1, хотя до начала матча именно греки котировались явными фаворитами поединка.

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Голы за румын сегодня забивали Андрей Георгице и Джойским Дава. За «ПАОК» единственный гол забил Мбвана Саматта. Удаление в составе хозяев в конце второго тайма получил экс-игрок «Шахтера» Тайсон.

Ответный матч состоится в Бухаресте 20 февраля.

Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.

ПАОК – ФКСБ – 1:2

Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.