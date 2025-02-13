Экс-звезда Шахтера сильно подвел. ФКСБ шокировал в Греции ПАОК
Румыны победили со счетом 2:1
В четверг, 13 февраля, прошел матч 1/16 финала Лиги Европы 2024/25 между «ПАОКом» и «ФКСБ Стяуа».
Матч прошел на стадионе «Тумба», который расположен в Салониках (Грация). «ФКСБ» победил со счетом 2:1, хотя до начала матча именно греки котировались явными фаворитами поединка.
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Голы за румын сегодня забивали Андрей Георгице и Джойским Дава. За «ПАОК» единственный гол забил Мбвана Саматта. Удаление в составе хозяев в конце второго тайма получил экс-игрок «Шахтера» Тайсон.
Ответный матч состоится в Бухаресте 20 февраля.
Лиги Европы 2024/25. 1/16 финала, 13 февраля.
ПАОК – ФКСБ – 1:2
Голы: Саматта, 21 - Георгице, 50, Дава, 60.
ΗΤΑΝ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟ 11v11, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΡΕΒΑΝΣ Ο ΠΑΟΚ!#paok #PAOKFCSB pic.twitter.com/htDXVSzu9f— VARISTAS (@varistasgr) February 13, 2025
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Тайсон решил уйти из бокса после реванша с Александром
Сьогоднішній програш його команди на 100% на його совісті.ПАОК повністю контролював гру і вигравав 1-0
Після вилучення на рівному місці, ображенки Тайсона, хід матчу змінився на 100%
І румуни забили два мячі, використавши свою більшість.
Якого тайму???