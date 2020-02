ВИДЕО. Полотерский пас Фирмино в матче с Норвичем

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отметился шедевральным пассом в поединке 26-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:0).

Эту магию лучше один раз увидеть.

В текущем сезоне Фирмино сыграл 37 матчей, забил 10 голов и отдал 12 ассистов.

Roberto Firmino is just a joy to watch! 😲😍pic.twitter.com/EnW5I78X1a