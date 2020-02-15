17-я победа в АПЛ подряд. Ливерпуль справился с аутсайдером

Команда забила лишь 1 гол

  • 15.02.2020 21:25
  • 2134 просмотра
  • 2 комментария
17-я победа в АПЛ подряд. Ливерпуль справился с аутсайдером
© twitter.com/LFC

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде играл с аутсайдером «Норвичем», который занимает последнее место.

Несмотря на статус соперника, «Красные» лишь ближе к концу встречи забили единственный гол силами Садио Мане, который вышел на замену.

Команда Юргена Клоппа одержала 17-ю кряду победу в АПЛ, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 25 очков.

Норвич - Ливерпуль 0:1
Голы: Мане, 78

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 84), Вейналдум (Фабиньо, 60), Чемберлен (Мане, 60), Салах, Фирмино

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Трегубов
    online
      Андрей Трегубов, 15.02.2020 21:49
    0
    Супер красавицы!Супер гол!Через супер баррикаду!!!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 21:44
    0
    Красавцы!😀😀😀
    Ссылка
    Андрей Трегубов
    online
      Андрей Трегубов, 15.02.2020 21:49
    0
    Супер красавицы!Супер гол!Через супер баррикаду!!!!
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.02.2020 21:44
    0
    Красавцы!😀😀😀
    Ссылка
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