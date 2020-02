17-я победа в АПЛ подряд. Ливерпуль справился с аутсайдером

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде играл с аутсайдером «Норвичем», который занимает последнее место.

Несмотря на статус соперника, «Красные» лишь ближе к концу встречи забили единственный гол силами Садио Мане, который вышел на замену.

Команда Юргена Клоппа одержала 17-ю кряду победу в АПЛ, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 25 очков.

Норвич - Ливерпуль 0:1

Голы: Мане, 78

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 84), Вейналдум (Фабиньо, 60), Чемберлен (Мане, 60), Салах, Фирмино

Liverpool have now won 17 straight Premier League games in a row equalling their club record set earlier this season. pic.twitter.com/TSCtdk8Iy0