17-я победа в АПЛ подряд. Ливерпуль справился с аутсайдером

«Ливерпуль» в матче чемпионата Англии на выезде играл с аутсайдером «Норвичем», который занимает последнее место.
Несмотря на статус соперника, «Красные» лишь ближе к концу встречи забили единственный гол силами Садио Мане, который вышел на замену.
Команда Юргена Клоппа одержала 17-ю кряду победу в АПЛ, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 25 очков.
Норвич - Ливерпуль 0:1
Голы: Мане, 78
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 84), Вейналдум (Фабиньо, 60), Чемберлен (Мане, 60), Салах, Фирмино
WWWWWWWWWWWWWWWWW— Squawka Football (@Squawka) February 15, 2020
Liverpool have now won 17 straight Premier League games in a row equalling their club record set earlier this season. pic.twitter.com/TSCtdk8Iy0
Источник — Sport.ua
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