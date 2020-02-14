В субботу, 15-го февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Норвич» на домашнем стадионе «Карроу Роуд» примет «Ливерпуль».

«Ливерпуль» в этом сезоне просто фантастически выступает. «Красные» располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 73 очка на счету. Подопечные Юргена Клоппа победили 24 раза, еще в 1 поединке был зафиксирован мирный исход. И ни одного поражения! Победная серия «красных» составляет 16 поединков кряду.

29 января «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура АПЛ, а в 25-м туре разорвал «Саутгемптон» (4:0), забив все мячи во втором тайме. Беспроигрышная серия команды Клоппа в чемпионате Англии достигла отметки в 42 игры. Недавно по этому показателю «Ливерпуль» обошел «Челси», чья серия без поражений в 2004-2005 годах составила 40 игр.

По длительности беспроигрышной серии в чемпионате Англии мерсисайдцы догнали «Ноттингем Форест» (42 игры в промежутке с 1977 по 1978 год), но впереди еще рекорд «Арсенала», не проигравшего 49 матчей в 2003-2004 годах.

Де-факто, «Ливерпуль» уже выиграл чемпионат, ведь за 13 туров до конца чемпионата «Манчестер Сити», который идет вторым с отставанием в 22 очка, вряд ли сможет догнать лидера. Поэтому «красные» вполне могут себе позволить несколько раз потерять очки, но наверняка клуб хочет установить новые рекорды.

Также «Ливерпуль» в текущем сезоне как минимум по одному разу обыграл каждую команду в чемпионате Англии. Для «Ливерпуля» – это историческое достижения в рамках элитного дивизиона Англии, ранее команда за 127 лет существования ни разу не демонстрировала ничего подобного.

Что касается «Норвича», то он занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, поскольку добыть получилось лишь 18 очков. Клуб одержал четыре побед, также было шесть ничьих и 15 поражений.

Скорее всего, по окончании чемпионата «Норвич» вылетит в Чемпионшип. Отставание от идущей на спасительном семнадцатом месте «Астон Виллы» составляет уже семь баллов. До идущего предпоследним «Уотфорда» шесть очков.

В прошлом туре команда Дани Фарке на выезде расписала мировую с «Ньюкаслом» (0:0). Неделей ранее «канарейки» проиграли на выезде «Тоттенхему» (1:2). «Норвич» выиграл лишь 1 из 12 последних матчей АПЛ, а пропускал в 15 из 16 последних домашних поединков.

Букмекеры уверены в победе «Ливерпуля». На победу гостей предлагают коэффициент 1,32. На ничью можно поставить за 6,05, а успех аутсайдера оценивается в 10,50.

Ориентировочные составы:

«Норвич»: Крул, Ааронс, Циммерман, Хэнли, Байрем, Теттей, Маклин, Рупп, Дуда, Кантвелл, Пукки.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фирмино.

15 февраля, суббота