В поединке 26-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» с минимальным счетом обыграл «Норвич».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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Лучшие моменты матча Норвич - Ливерпуль
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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