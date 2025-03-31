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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 00:43 | Обновлено 31 марта 2025, 00:49
71
1

Полузащитник Колоса: «Мы четко выполнили установку Костышина»

Павел Ориховский поделился впечатлениями от матча с луганской Зарей

31 марта 2025, 00:43 | Обновлено 31 марта 2025, 00:49
71
1
Полузащитник Колоса: «Мы четко выполнили установку Костышина»
ФК Колос. Павел Ориховский

Гравець «Колоса» Павло Оріховський ексклюзивно для Sport.ua поділився враженнями від поєдинку 22-го туру УПЛ із «Зорею» (3:0):

«Це був один з найкращих матчів «Колоса» в поточному сезоні. Важливо, що ми чітко виконували тренерську установку Руслана Костишина й ще за рівних складів диктували умови. Коли ж «Зоря» залишилася в меншості, то став у пригоді забитий м'яч Андрієм Цуріковим перед перервою, що додало нам упевненості.

Все ж, переломним був другий гол Цурікова, адже луганчанам, аби повернути інтригу довелося йти вперед великими силами й звісно, біля їх володінь часто виникали вільні зони. Після того, як я забив утретє, то ковалівці не реалізували ще кілька гольових моментів. Проте гріх нарікати: 3:0 – чудовий результат.

Чи змінилася наша гра після повернення до керма Руслана Костишина? Звісно, адже в кожного тренера є свій підхід, своя футбольна філософія. Вже внесені деякі тактичні корективи, але все в процесі становлення. Після фінального свистка Костишин подякував за гру, ми залишили зону вильоту, хоча прекрасно розуміємо, що головні випробовування ще попереду».

«Колос» посідає 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Павел Ориховский Колос Ковалевка Заря - Колос инсайд Руслан Костышин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
О такої. Чітко виконали вказівки....Виконавці блін тихоходні. Раз виграли і вже задерли носа. Та Зоря була ніяка. В наступному матчі їх приземлять нижче трави.
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