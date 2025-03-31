Полузащитник Колоса: «Мы четко выполнили установку Костышина»

Гравець «Колоса» Павло Оріховський ексклюзивно для Sport.ua поділився враженнями від поєдинку 22-го туру УПЛ із «Зорею» (3:0):

«Це був один з найкращих матчів «Колоса» в поточному сезоні. Важливо, що ми чітко виконували тренерську установку Руслана Костишина й ще за рівних складів диктували умови. Коли ж «Зоря» залишилася в меншості, то став у пригоді забитий м'яч Андрієм Цуріковим перед перервою, що додало нам упевненості.

Все ж, переломним був другий гол Цурікова, адже луганчанам, аби повернути інтригу довелося йти вперед великими силами й звісно, біля їх володінь часто виникали вільні зони. Після того, як я забив утретє, то ковалівці не реалізували ще кілька гольових моментів. Проте гріх нарікати: 3:0 – чудовий результат.

Чи змінилася наша гра після повернення до керма Руслана Костишина? Звісно, адже в кожного тренера є свій підхід, своя футбольна філософія. Вже внесені деякі тактичні корективи, але все в процесі становлення. Після фінального свистка Костишин подякував за гру, ми залишили зону вильоту, хоча прекрасно розуміємо, що головні випробовування ще попереду».

«Колос» посідає 12-те місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 21 очко.