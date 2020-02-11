Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19. Текстовая трансляция матча

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  • 11.02.2020 13:32
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Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В среду, 12-го февраля, состоится поединок Юношеской Лиги УЕФА, в котором сразятся киевское «Динамо» U-19 и загребское «Динамо» U-19. Матч пройдет в Киеве (Украина), на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 17:00.

Формат Лиги чемпионов УЕФА, которая проводится параллельно «взрослому» турниру, но среди юношей возрастом до 19-и лет, является достаточно сложным. Пути чемпионов стран и группового раунда соприкоснулись на стадии так называемых стыковых матчей, в которых принимают участие вторые команды в своих группах и наиболее успешные из участников не группового пути. Киевскому «Динамо» придется играть против коллег из столицы Хорватии, которые опередили другого представителя Украины – донецкий «Шахтер» – несколькими месяцами ранее. Кроме того, хорваты сумели опередить в турнирной таблице юношеский состав «Манчестер Сити», что только подтверждает их силу. Киевлянам будет непросто, но права на ошибку в одноматчевой дуэли попросту нет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между киевским и загребским «Динамо» U-19.

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Источник — Sport.ua

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