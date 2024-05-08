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  4. Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
Лига чемпионов
08 мая 2024, 00:15 |
931
0

Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?

Шмели выбили ПСЖ в полуфинале турнира и сыграют за титул либо с Баварией, либо с Реалом

08 мая 2024, 00:15 |
931
0
Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шмелей» [первый поединок – 0:1].

Благодаря победе в двухматчевом противостоянии подопечные Эдина Терзича вышли в финал главного еврокубкового клубного турнира.

Для «Боруссии Д» это будет третий поединок за титул Лиги чемпионов в истории клуба.

В сезоне 1996/97 немецкий коллектив переиграл в финале «Ювентус» 3:1 и выиграл трофей. В кампании 2012/13 «Боруссия Д» уступила «Баварии» 1:2.

Среди немецких клубов только «Бавария» добирались до последнего этапа чаще, чем «Боруссия Д» – 11 раз.

У «Гамбурга» два участия в финале, у «Айнтрахта», «Боруссии М» и «Байера» – по одному.

В финале Лиги чемпионов 2023/24 команда Терзича сыграет либо против «Баварии», либо против «Реала».

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Боруссия Дортмунд ПСЖ ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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