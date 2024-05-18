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Испания
18 мая 2024, 00:48 | Обновлено 18 мая 2024, 01:15
1049
0

Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика

«Атлетико» – один из главных претендентов на трансфер украинца

18 мая 2024, 00:48 | Обновлено 18 мая 2024, 01:15
1049
0
Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, мадридский «Атлетико» – один из главных претендентов на трансфер украинца. «Матрасники» планируют продать талантливого форварда Саму Омородиона, который этот сезон провел в аренде в «Алавесе» и забил 9 голов. Трансферная стоимость Омородиона оценивается в 40 миллионов евро и, продав игрока, мадридцы сразу инвестируют всю сумму в трансфер Довбика.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

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Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Атлетико Мадрид Жирона
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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