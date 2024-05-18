Испанский гранд продаст вундеркинда, чтобы позволить себе трансфер Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации El Gol Digital, мадридский «Атлетико» – один из главных претендентов на трансфер украинца. «Матрасники» планируют продать талантливого форварда Саму Омородиона, который этот сезон провел в аренде в «Алавесе» и забил 9 голов. Трансферная стоимость Омородиона оценивается в 40 миллионов евро и, продав игрока, мадридцы сразу инвестируют всю сумму в трансфер Довбика.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.