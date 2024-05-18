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  4. Куртуа обратился к Лунину на тренировке и расхвалил его выступления в ЛЧ
Лига чемпионов
18 мая 2024, 20:48 |
1960
1

Куртуа обратился к Лунину на тренировке и расхвалил его выступления в ЛЧ

Тибо оценил вклад Андрея в выход «Реала» в финал главного еврокубка

18 мая 2024, 20:48 |
1960
1
Куртуа обратился к Лунину на тренировке и расхвалил его выступления в ЛЧ
defensacentral. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.

Вернувшийся на поле после травм звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил вклад Лунина в выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Если бы не ты, мы бы не играли в Лондоне против «Боруссии» 1 июня», – сказал Куртуа украинскому вратарю.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
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Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Harun Bakircioğlu
«Якби не ти, я б не грав у Лондоні проти «Боруссії» 1 червня», – сказав Куртуа українському воротареві.
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