Куртуа обратился к Лунину на тренировке и расхвалил его выступления в ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.

Вернувшийся на поле после травм звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил вклад Лунина в выход команды в финал Лиги чемпионов.

«Если бы не ты, мы бы не играли в Лондоне против «Боруссии» 1 июня», – сказал Куртуа украинскому вратарю.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.