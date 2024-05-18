Куртуа обратился к Лунину на тренировке и расхвалил его выступления в ЛЧ
Тибо оценил вклад Андрея в выход «Реала» в финал главного еврокубка
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.
Вернувшийся на поле после травм звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа оценил вклад Лунина в выход команды в финал Лиги чемпионов.
«Если бы не ты, мы бы не играли в Лондоне против «Боруссии» 1 июня», – сказал Куртуа украинскому вратарю.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча запланировано в 22:00.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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