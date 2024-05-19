Джорджи полгода не платила за аренду виллы и вывезла мебель на 100 000 евро

Итальянская теннисистка Камила Джорджи, завершившая карьеру в начале мая, вывезла дорогую антикварную мебель с виллы, которую вместе с семьей арендовала до отъезда из Италии.

Сообщается, что Камила и ее отец якобы сбежали с виллы, не заплатив за 6 месяцев аренды, а также забрали антикварную мебель стоимостью около 100 000 евро.

Владелец виллы сообщила, что написала отцу Камилы и попросила его вернуть антикварные вещи. В ответ отец теннисситки заявил, что вещи «не представляют особой ценности».

Далее женщина-владелец сказала: «Я не могу знать, сколько здесь правды и сколько Камила должна государству, но я знаю, что она должна нам. Эти предметы – часть жизни моей матери и моей. Я хочу вернуть хотя бы их – с учетом того, что мы уже потеряли надежду вернуть тысячи евро арендной платы».

Женщина уточнила, что несколько месяцев назад соседи уведомили ее о прибытии нескольких фургонов для погрузки мебели.