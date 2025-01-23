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Australian Open
23 января 2025, 14:24 | Обновлено 23 января 2025, 14:29
929
2

Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко

Мэдисон Киз могла стать второй после Камилы Джорджи

23 января 2025, 14:24 | Обновлено 23 января 2025, 14:29
929
2
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

23 января Мэдисон Киз выиграла второй сет у Иги Свентек в полуфинале Australian Open 2025 со счетом 6:1.

После проигранной первой партии (5:7) Мэдисон могла повесить Иге баранку, если бы в 6-м гейме второго сета взяла свою подачу. Но Ига сумела сделать брейк.

Ига трижды проигрывала партию со счетом 0:6 на турнирах Grand Slam: Камиле Джорджи (AO-2019 – 0:6, 2:6), Монике Пуиг (Ролан Гаррос 2019 – 0:6, 6:3, 6:3) и Симоне Халеп (Ролан Гаррос 2019 – 1:6, 0:6).

Джорджи является единственной теннисисткой, которая сумела повесить баранку на мейджорах и Свентек, и Соболенко. Арину она шокировала на Ролан Гаррос 2022 (6:4, 1:6, 0:6). 33-летняя Джорджи в мае 2024 года завершила карьеру.

Киз могла стать второй теннисисткой после Джорджи, которая оформила бублик и Свентек, и Соболенко. На US Open 2023 американка уступила Арине со счетом 6:0, 6:7 (1:7), 6:7 (5:10) в полуфинале.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Киз – Свентек.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Dimonchik
если у бабушки был бы буй, она была бы дедушкой
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Oleksandr Taktaiev
6:1 же!
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