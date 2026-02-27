34-летняя итальянская экс-теннисистка Камила Джорджи, которая во время своей карьеры считалась одной из самых сексуальных девушек в Туре, выщла замуж за 31-летнего аргентинца Ігнасио Пасутти.

Джорджи и Пасутти сыграли свадьбу с столице Аргентины Буэнос-Айресе. За несколько дней до мероприятия Камила объявила о беременности.

Джорджи является бывшей 26-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла трофей WTA 1000 в Торонто.

Весной 2024 года Камила объявила о завершении карьеры. Тогда в Италии ее обвинили в неуплате налогов.

Игаси Пасутти также играл в теннис, но мене успешно. Его наивысшей позицией является 1562-я.

ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж