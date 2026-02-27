Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж
Другие новости
27 февраля 2026, 19:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 19:31
1563
1

Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж

Камила Джорджи и Игнасио Пасутти сыграли свадьбу, пара ждет ребенка

27 февраля 2026, 19:19 | Обновлено 27 февраля 2026, 19:31
1563
1 Comments
Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж
Instagram. Камила Джорджи и Ігнасио Пасутти

34-летняя итальянская экс-теннисистка Камила Джорджи, которая во время своей карьеры считалась одной из самых сексуальных девушек в Туре, выщла замуж за 31-летнего аргентинца Ігнасио Пасутти.

Джорджи и Пасутти сыграли свадьбу с столице Аргентины Буэнос-Айресе. За несколько дней до мероприятия Камила объявила о беременности.

Джорджи является бывшей 26-й ракеткой мира. В 2021 году она выиграла трофей WTA 1000 в Торонто.

Весной 2024 года Камила объявила о завершении карьеры. Тогда в Италии ее обвинили в неуплате налогов.

Игаси Пасутти также играл в теннис, но мене успешно. Его наивысшей позицией является 1562-я.

ФОТО. Одна из самых сексуальных теннисисток, завершившая карьеру, вышла замуж

По теме:
ВИДЕО. Звезду Формулы-1 бросила девушка. Назвала причину разрыва
ФОТО. Украинка одолела дочь Майка Тайсона и сфотографировалась с легендой
ФОТО. Ландо Норрис расстался с девушкой после чемпионского сезона
Камила Джорджи фото свадьба lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Футбол | 27 февраля 2026, 04:00 1
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб
Динамо уже нашло замену украинцу, который покинул клуб

Захарченко заменит Буртника в основной команде киевлян

Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Футбол | 27 февраля 2026, 06:00 3
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе
Лионель Месси назвал своего преемника в футболе

Аргентинец расхвалил Ямаля

Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Другие виды | 27.02.2026, 15:34
Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Гераскевич призвал лишить Бубку звания Героя. Усик и Ломаченко вступились
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Футбол | 26.02.2026, 20:16
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Гранд попрощается с тренером после позора в Лиге чемпионов. Нашли замену
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Теннис | 27.02.2026, 14:06
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Определены пары 1/4 финала турниров WTA 500 в Мериде и WTA 250 в Остине
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ukrop45
грають весілля на болотах
Ответить
0
Популярные новости
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
Экс-тренер Динамо и сборной Украины решил полностью разорвать отношения
27.02.2026, 07:30 2
Футбол
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
У Шахтера – два варианта. Определены участники 1/8 финала Лиги конференций
27.02.2026, 07:58 15
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены все участники 1/8 финала
26.02.2026, 06:23 23
Футбол
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
ВЕРНИДУБ: Жаль, что не возглавил этот клуб. Вывел бы его на высокий уровень
26.02.2026, 07:33 6
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих поразила красотой в новом фотосете
ФОТО. Ярослава Магучих поразила красотой в новом фотосете
26.02.2026, 02:10
Другие виды
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
Футболист Динамо недоволен своим положением и может уйти в Металлист 1925
25.02.2026, 17:44 4
Футбол
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
Сергей Бубка, который молчит о войне, заговорил об Украине
27.02.2026, 06:30 13
Другие виды
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
Потенциальные соперники Шахтера. Стадия 1/16 финала Лиги конференций
26.02.2026, 19:00 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем