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26 мая 2025, 23:01 | Обновлено 26 мая 2025, 23:02
1216
0

ФОТО. Сексапильная теннисистка покинула реалити шоу. Из-за проблем в семье

Камила Джорджи тепер проявляет себя в новой роли

26 мая 2025, 23:01 | Обновлено 26 мая 2025, 23:02
1216
0
ФОТО. Сексапильная теннисистка покинула реалити шоу. Из-за проблем в семье
Instagram. Камила Джорджи

33-летняя Камила Джорджи покинула итальянское шоу «Остров любви» после второго выпуска.

В третьем эпизоде она не появилась, а ведущие объяснили: экс-теннисистка срочно уехала в Аргентину из-за семейных обстоятельств, детали которых не раскрываются.

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Год назад Джорджи завершила карьеру из-за налоговых проблем в Италии.

Два месяца назад она переехала с семьёй в Аргентину — на родину отца.

Там живёт её жених Рамиро Мара.

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фото девушки Камила Джорджи lifestyle теннис
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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