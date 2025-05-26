ФОТО. Сексапильная теннисистка покинула реалити шоу. Из-за проблем в семье

33-летняя Камила Джорджи покинула итальянское шоу «Остров любви» после второго выпуска.

В третьем эпизоде она не появилась, а ведущие объяснили: экс-теннисистка срочно уехала в Аргентину из-за семейных обстоятельств, детали которых не раскрываются.

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Год назад Джорджи завершила карьеру из-за налоговых проблем в Италии.

Два месяца назад она переехала с семьёй в Аргентину — на родину отца.

Там живёт её жених Рамиро Мара.