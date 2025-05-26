Другие новости26 мая 2025, 23:01 | Обновлено 26 мая 2025, 23:02
1216
0
ФОТО. Сексапильная теннисистка покинула реалити шоу. Из-за проблем в семье
Камила Джорджи тепер проявляет себя в новой роли
26 мая 2025, 23:01 | Обновлено 26 мая 2025, 23:02
1216
0
33-летняя Камила Джорджи покинула итальянское шоу «Остров любви» после второго выпуска.
В третьем эпизоде она не появилась, а ведущие объяснили: экс-теннисистка срочно уехала в Аргентину из-за семейных обстоятельств, детали которых не раскрываются.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Год назад Джорджи завершила карьеру из-за налоговых проблем в Италии.
Два месяца назад она переехала с семьёй в Аргентину — на родину отца.
Там живёт её жених Рамиро Мара.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2025, 04:43 1
В новом контракте вингера будет прописана большая клаусула
Футбол | 26 мая 2025, 11:39 12
Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»
Теннис | 26.05.2025, 10:19
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Футбол | 26.05.2025, 18:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.05.2025, 07:43 1
25.05.2025, 09:00
26.05.2025, 06:50 20
25.05.2025, 14:35 6
Теннис
25.05.2025, 06:23 15
26.05.2025, 04:08 6
25.05.2025, 08:57 2