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Англия
19 мая 2024, 17:37 | Обновлено 19 мая 2024, 17:38
296
1

Легендарный игрок Арсенала объяснил, почему рад переходу Мудрика в Челси

Рэй Парлор доволен выступлениями Леандро Троссарда

19 мая 2024, 17:37 | Обновлено 19 мая 2024, 17:38
296
1
Легендарный игрок Арсенала объяснил, почему рад переходу Мудрика в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рэй Парлор

Легендарный экс-футболист «Арсенала» Рэй Парлор обратился к игрокам «канониров» перед стартом последнего 38-го тура АПЛ 2023/24:

«Вы были великолепны в этом сезоне. В этом году я был на «Эмирейтс» несколько раз и не мог дождаться, чтобы поехать посмотреть. Атмосфера самая лучшая, которую я когда-либо видел. Болельщики знают, что вы прилагаете максимум усилий для клуба

Мартин Эдегор – ты был великолепен. Ты можешь делать передачи в стиле Денниса Бергкампа, занимать хорошие позиции в узких местах и у тебя есть техника.

Я должен вспомнить Леандро Троссарда. Я очень рад, что Михаил Мудрик ушел в «Челси», иначе бы у нас не было тебя. Ты забивал такие важные голы – это напоминает мне то, как Фредрик Юнгберг подходил и наносил удар.

Ребята, в прошлом сезоне вы были очень близко, а в этом сезоне вышли на новый уровень. Это поразительно – противостоять «Манчестер Сити» весь сезон и «Ливерпулю», пока они не отпали. Если мы сможем сохранить всех игроков вместе и приобрести больше качественных игроков этим летом – все будет хорошо.

Я буду в воскресенье на последней игре. Что бы ни случилось, мы все очень гордимся вами», – сказал Парлор.

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Рэй Парлор Михаил Мудрик Арсенал Лондон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Леандро Троссард
Даниил Агарков Источник: The Athletic
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Комментарии 1
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Алекс 122
Зрозуміло що мудрику дуже даоеко до Трассарда але порівнювати Едегор і Бергкамп це смішно 
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