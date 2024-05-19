Легендарный игрок Арсенала объяснил, почему рад переходу Мудрика в Челси

Легендарный экс-футболист «Арсенала» Рэй Парлор обратился к игрокам «канониров» перед стартом последнего 38-го тура АПЛ 2023/24:

«Вы были великолепны в этом сезоне. В этом году я был на «Эмирейтс» несколько раз и не мог дождаться, чтобы поехать посмотреть. Атмосфера самая лучшая, которую я когда-либо видел. Болельщики знают, что вы прилагаете максимум усилий для клуба

Мартин Эдегор – ты был великолепен. Ты можешь делать передачи в стиле Денниса Бергкампа, занимать хорошие позиции в узких местах и у тебя есть техника.

Я должен вспомнить Леандро Троссарда. Я очень рад, что Михаил Мудрик ушел в «Челси», иначе бы у нас не было тебя. Ты забивал такие важные голы – это напоминает мне то, как Фредрик Юнгберг подходил и наносил удар.

Ребята, в прошлом сезоне вы были очень близко, а в этом сезоне вышли на новый уровень. Это поразительно – противостоять «Манчестер Сити» весь сезон и «Ливерпулю», пока они не отпали. Если мы сможем сохранить всех игроков вместе и приобрести больше качественных игроков этим летом – все будет хорошо.

Я буду в воскресенье на последней игре. Что бы ни случилось, мы все очень гордимся вами», – сказал Парлор.