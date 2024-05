Кто из украинцев сыграет в последнем туре АПЛ 2023/24? Стартовые составы

19 мая состоится последний 38-й тур АПЛ 2023/24.

Из пяти украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Англии, смогут сыграть только трое.

Кроме того, только Илья Забарный из «Борнмута» выйдет на поле с первых минут против «Челси».

Александр Зинченко из «Арсенала» остался на скамейке запасных в игре с «Эвертоном». Егор Ярмолюк также в запасе «Брентфорда» на поединок против «Ньюкасла».

Виталий Миколенко («Эвертон») и Михаил Мудрик («Челси») пропустят последний тур из-за травм.

Стартовые составы на матч Арсенал – Эвертон

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Saliba and Gabriel at the back

⚡️ Martinelli on the wing

🙌 Havertz leads the line



Let's give it our all, Gunners ✊ pic.twitter.com/FQwtQbv4Op — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2024

Стартовые составы на матч Челси – Борнмут

Our final starting XI of the season. Let's go, Chez 🍒 pic.twitter.com/veCl9cLJeq — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 19, 2024

Стартовые составы на матч Брентфорд – Ньюкасл