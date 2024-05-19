Александр Зверев – Николас Харри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на Мастерсе в Риме
19 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будет сыгран финальный матч.
В поединке за титул Николас Харри из Чили (№24 ATP) сразится против немца Александра Зверева (№5 ATP). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.
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Это будет 7-я встреча теннисистов, немец ведет 4:2.
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