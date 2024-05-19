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  4. Александр Зверев – Николас Харри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
19 мая 2024, 18:05 | Обновлено 19 мая 2024, 18:11
608
0

Александр Зверев – Николас Харри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Мастерсе в Риме

19 мая 2024, 18:05 | Обновлено 19 мая 2024, 18:11
608
0
Александр Зверев – Николас Харри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

19 мая на турнире ATP 1000 в Риме (Италия) будет сыгран финальный матч.

В поединке за титул Николас Харри из Чили (№24 ATP) сразится против немца Александра Зверева (№5 ATP). Время начала поединка – 18:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 7-я встреча теннисистов, немец ведет 4:2.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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