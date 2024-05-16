19.05.2024 18:00 - : -
Англия16 мая 2024, 10:30 |
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Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии
16 мая 2024, 10:30 |
113
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Вест ХэмСмотреть трансляцию
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