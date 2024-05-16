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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.05.2024 18:00 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 мая 2024, 10:30 |
113
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 18:00 матч чемпионата Англии

16 мая 2024, 10:30 |
113
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Вест Хэм
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Манчестер Сити Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити - Вест Хэм
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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