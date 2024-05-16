В воскресенье, 19 мая, состоится матч 38-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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