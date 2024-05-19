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Манчестер Сити
19.05.2024 18:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
19 мая 2024, 07:32 |
152
0

Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

19 мая 2024, 07:32 |
152
0
Манчестер Сити – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая на «Этихад» пройдет матч 38-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Сити – Вест Хэм

Манчестер Сити

Команда не смогла повторить прошлогодний успех, в виде долгожданной победы в Лиге чемпионов. Они и в нынешнем розыгрыше еврокубка так и не проиграли, и были сильнее мадридского Реала в обоих четвертьфинальных поединках - но по пенальти дальше прошли испанцы. Теперь подопечные Гвардиолы будут бороться за золотой дубль. И они не закончат, в отличие от большинства клубов, сезон после воскресенья - будет еще кубковый финал с дерби против Юнайтед. Но пока нужно поставить логичную точку в АПЛ, где долго пришлось держаться за спиной Арсенала с Ливерпулем. Но дождались осечек конкурентов, и вырвались вперед, штампуя победы. С Тоттенхэмом чуть не случилась осечка, но Ортега в концовке не пропустил после выхода Сона 1 на 1 - сэйв ценой в чемпионство?

Вест Хэм

Клуб тоже прощается этим поединком со своим наставником. Мойес, конечно, не имел в этой части Лондона такого статуса, как Клопп в Ливерпуле. Но именно с шотландцем получилось взять трофей, причем международный - Лигу конференций в прошлом году. В этом сезоне англичане неплохо играли и в Лиге Европы, но в четвертьфинале напоролись на непобедимый Байер. Тогда же был спад и в АПЛ, возможно, на волне слухов о поиске руководством проекта нового менеджера. В итоге молотобойцы, что претендовали на еврокубки, упали к экватору таблицы. А Кристал Пэлас с Челси забивали Хаммерс по 5 голов. И только с Лутоном в прошлом туре выиграли. Но и там пропустили первыми, проснувшись только во втором тайме, оформив итоговые 3:1.

Статистика личных встреч

2 года назад дома молотобойцы брали дома ничью с чемпионом. Но потом они выиграли все 3 поединка, причем забивая минимум по 2 гола.

Прогноз

GGBET ждет легкой победы горожан. Но для них важен результат, а гостям по умолчании мало что дадут сделать на поле. Ждем тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,66).

GG.BET
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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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