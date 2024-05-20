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  4. Ман Сити – Вест Хэм – 3:1. Шедевр Кудуса не испортил праздник. Видео голов
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
19.05.2024 18:00 – FT 3 : 1
Вест Хэм
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Англия
20 мая 2024, 02:39 | Обновлено 20 мая 2024, 02:45
25
0

Ман Сити – Вест Хэм – 3:1. Шедевр Кудуса не испортил праздник. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 38-го тура АПЛ

20 мая 2024, 02:39 | Обновлено 20 мая 2024, 02:45
25
0
Ман Сити – Вест Хэм – 3:1. Шедевр Кудуса не испортил праздник. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Вест Хэм». Команде Жузепа Гвардиолы для завоевания чемпионского титула нужна была только победа.

«Горожане» быстро сделали себе приличный запас прочности – Фил Фоден оформил дубль в первые 18 минут встречи. Ближе к концу тайма Мохаммед Кудус красивым ударом вернул интригу.

Родри точным ударом на 59-й минуте вернул МС комфортное преимущество. Гости забили на 88-й минуте, но после VAR арбитр не засчитал гол Соучека.

Чемпионат Англии. 38-й тур. 19 мая

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1

Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
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Манчестер Сити Вест Хэм Манчестер Сити - Вест Хэм Мохаммед Кудус Фил Фоден Родри видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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