Ман Сити – Вест Хэм – 3:1. Шедевр Кудуса не испортил праздник. Видео голов
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В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» принимал «Вест Хэм». Команде Жузепа Гвардиолы для завоевания чемпионского титула нужна была только победа.
«Горожане» быстро сделали себе приличный запас прочности – Фил Фоден оформил дубль в первые 18 минут встречи. Ближе к концу тайма Мохаммед Кудус красивым ударом вернул интригу.
Родри точным ударом на 59-й минуте вернул МС комфортное преимущество. Гости забили на 88-й минуте, но после VAR арбитр не засчитал гол Соучека.
Чемпионат Англии. 38-й тур. 19 мая
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:1
Голы: Фоден, 2, 18, Родри, 59 – Кудус, 42
Видеообзор матча
События матча
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