Кто из форвардов чаще всех помогает в защите? В топе – неожиданный украинец
Филипп Будковский из «Полесья» занимает 22-е место, лидер – Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг атакующих игроков (форвардов / вингеров), которые чаще всего помогает в защите.
Топ составлялся с помощью индекса, учитывающего две переменные: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в фазе защиты (данные SkillCorner) и количество давлений, оказываемых на соперников без физического контакта или контакта с мячом (данные Wyscout).
Лидером рейтинга является южнокорейский капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
В топе нашлось место и одному украинца – Филиппу Будковскому. Форвард «Полесье» занимает 22-е место.
Ранее CIES опубликовал рейтинг самых опытных игроков игроков до 20 лет.
Рейтинг форвардов, которые чаще всех помогают в защите
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