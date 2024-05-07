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Англия
07 мая 2024, 23:16 |
1856
0

Кто из форвардов чаще всех помогает в защите? В топе – неожиданный украинец

Филипп Будковский из «Полесья» занимает 22-е место, лидер – Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

07 мая 2024, 23:16 |
1856
0
Кто из форвардов чаще всех помогает в защите? В топе – неожиданный украинец
ФК Полесье. Филипп Будковский

Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг атакующих игроков (форвардов / вингеров), которые чаще всего помогает в защите.

Топ составлялся с помощью индекса, учитывающего две переменные: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в фазе защиты (данные SkillCorner) и количество давлений, оказываемых на соперников без физического контакта или контакта с мячом (данные Wyscout).

Лидером рейтинга является южнокорейский капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В топе нашлось место и одному украинца – Филиппу Будковскому. Форвард «Полесье» занимает 22-е место.

Ранее CIES опубликовал рейтинг самых опытных игроков игроков до 20 лет.

Рейтинг форвардов, которые чаще всех помогают в защите

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Филипп Будковский Сон Хын Мин CIES рейтинг Полесье Житомир Тоттенхэм
Даниил Агарков Источник: CIES
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