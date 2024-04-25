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Украина. Премьер лига
25 апреля 2024, 07:15 |
1686
0

Рейтинг cамых опытных игроков до 20 лет. В списке есть неожиданный украинец

Кирилл Сигеев расположился на 91-й позиции, Ламин Ямал только четвертый

25 апреля 2024, 07:15 |
1686
0
Рейтинг cамых опытных игроков до 20 лет. В списке есть неожиданный украинец
Instagram. Кирилл Сигеев

Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг самых опытных игроков игроков до 20 лет.

За основу бралось количество сыгранных минут в официальных матчах клуба (только для взрослых) или национальных сборных (национальных и U-21) в соответствии с их спортивным уровнем.

Самый высокий показатель был зафиксирован у полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Португалец отыграл не менее 4905 официальных игровых минут, из которых 97% в стартовом составе, на отличном уровне за последние 365 дней.

Жоау Невеш опережает француза Варрена Заира-Эмери («ПСЖ»), а аргентинец Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» занимает третье место. Еще один французский игрок, Лени Йоро из «Лилля», входит в пятерку лучших, уступая вундеркинду из Испании и «Барселоны» Ламину Ямалу. В сотню лучших входят еще три талантливых игрока каталонского клуба: Гави, Пау Кубарси и Витор Роке.

«Брайтон»в — единственная команда, представленная четырьмя игроками.

Максимальное представительство – у АПЛ (10), за ней следуют Ла Лига (9) и бельгийская профессиональная лига (8). В рейтинге есть пять игроков, которым еще не исполнилось 18 лет: Ламин Ямал и Пау Кубарси из «Барселоны», Кендри Паес из «Индепендьенте дель Валле» (уже подписан «Челси»), Эндрик из «Палмейраса» (уже подписан «Реалом») и Льюис Майли из «Ньюкасла».

Что касается украинцев, то в топ-100 только один представитель – Кирилл Сигеев. У футболиста «Александрии» 91-я позиция.

Ранее CIES опубликовал рейтинг игроков до 23 лет, которые больше всех подорожали в трансферной стоимости за последние шесть месяцев.

Топ-100 самых опытный игроков до 20 лет:

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Кирилл Сигеев Жоау Невеш Варрен Заир-Эмери Ламин Ямал Алехандро Гарначо Гави Пау Кубарси Витор Роке Эндрик Александрия рейтинг
Даниил Агарков Источник: CIES
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