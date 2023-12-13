Три игрока УПЛ попали в рейтинг самых быстрых футболистов мира

Международный центр спортивных исследований в новом «Недельном отчете» сосредоточился на самых быстрых футболистах мира.

Игроки были распределены по двум категориям: «марафонцы» – те, кто быстрее всего двигаются в течение 90 минут игрового времени, и «спринтеры» – те, кто показывают максимальную скорость на коротких игровых отрезках; во второй категории исполнителей разделили на две группы – в атакующей фазе игры и защитной.

Среди «марафонцев» УПЛ представляет центрхав «Александрии» Кирилл Сигеев, среди «спринтеров» – форвард «Оболони» Игорь Краснопир и защитник «Динамо» Александр Тымчик соответственно.

Все три рейтинга можно посмотреть на сайте CIES.