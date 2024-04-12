Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев

Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг игроков до 23 лет, которые больше всех подорожали в трансферной стоимости за последние шесть месяцев.

В списке нашлось место двум футболистам сборной Украины: Анатолию Трубину («Бенфика) и Илье Забарному («Борнмут»).

22-летний голкипер «орлов» занимает 13-ю позицию в рейтинге. Стоимость Трубина повысилась на 43 миллиона евро. Теперь ценник на контракт Анатолия составляет 76 млн евро.

21-летний защитник «вишен» вырос в цене на 22 миллиона евро, что позволило ему расположиться на 50-й строчке. Стоимость Забарного теперь составляет 48 млн евро.

Рейтинг с большим отрывом возглавил юный звездный игрок «Барселоны» Ламин Ямал – +134 млн евро (стоимость – 145 млн евро).

Ранее CIES составил рейтинг самых молодых команд мира, первое место в котором занимает львовский «Рух».

Топ-50 игроков U-23, которые больше всех подорожали за последние 6 месяцев