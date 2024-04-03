У клуба УПЛ – самая молодая команда 61 лиги мира. Динамо замыкает топ-100

Львовский футбольный клуб «Рух» возглавил рейтинг самых молодых команд мира, который составил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Самым главным критерием создания топа был процент сыгранных минут футболистами 21 года или младше (U-21) во внутренних чемпионатах в течение последнего года. Во внимания брались клубы топ-61 лиги мира.

Средний показатель игрового времени игроков U-21 в «Рухе» – 52,4%. Также была наведена статистика и игроков U-23, U-22, U-20 и U-19. У «Руха» следующие показатели: 65,5%, 55,4%, 17,5% и 0,4% соответсвенно.

На 2-й строчке рейтинга расположилась «Жилина» из Словакии – 44,5%. Топ-3 замкнул «РБ Зальцбург» (Австрия) – 42,7%.

В топ-100 также попали еще две команды из УПЛ: «Ворскла» (36-е место) и «Динамо» (100-я позиция). У полтавчан средний показатель игрового времени игроков U-21 составил 22,3%, а у киевлян – 15,4%.

Ранее CIES опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту игроков первой команды, подписанных за последние десять трансферных окон. В топ-10 вошли «Шахтер» и «Динамо».

Топ-20 самых молодых команд 61 лиги мира: