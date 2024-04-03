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Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 19:22 |
1672
1

У клуба УПЛ – самая молодая команда 61 лиги мира. Динамо замыкает топ-100

Рух возглавляет рейтинг, средний показатель игрового времени игроков U-21 – 52,4%

03 апреля 2024, 19:22 |
1672
1
У клуба УПЛ – самая молодая команда 61 лиги мира. Динамо замыкает топ-100
ФК Рух Львов

Львовский футбольный клуб «Рух» возглавил рейтинг самых молодых команд мира, который составил Международный центр спортивных исследований (CIES).

Самым главным критерием создания топа был процент сыгранных минут футболистами 21 года или младше (U-21) во внутренних чемпионатах в течение последнего года. Во внимания брались клубы топ-61 лиги мира.

Средний показатель игрового времени игроков U-21 в «Рухе» – 52,4%. Также была наведена статистика и игроков U-23, U-22, U-20 и U-19. У «Руха» следующие показатели: 65,5%, 55,4%, 17,5% и 0,4% соответсвенно.

На 2-й строчке рейтинга расположилась «Жилина» из Словакии – 44,5%. Топ-3 замкнул «РБ Зальцбург» (Австрия) – 42,7%.

В топ-100 также попали еще две команды из УПЛ: «Ворскла» (36-е место) и «Динамо» (100-я позиция). У полтавчан средний показатель игрового времени игроков U-21 составил 22,3%, а у киевлян – 15,4%.

Ранее CIES опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту игроков первой команды, подписанных за последние десять трансферных окон. В топ-10 вошли «Шахтер» и «Динамо».

Топ-20 самых молодых команд 61 лиги мира:

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CIES Рух Львов Ворскла Полтава Динамо Киев рейтинг Жилина РБ Зальцбург
Источник CIES
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rizzo
Це дуже добре для українського футболу
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