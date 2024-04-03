У клуба УПЛ – самая молодая команда 61 лиги мира. Динамо замыкает топ-100
Рух возглавляет рейтинг, средний показатель игрового времени игроков U-21 – 52,4%
Львовский футбольный клуб «Рух» возглавил рейтинг самых молодых команд мира, который составил Международный центр спортивных исследований (CIES).
Самым главным критерием создания топа был процент сыгранных минут футболистами 21 года или младше (U-21) во внутренних чемпионатах в течение последнего года. Во внимания брались клубы топ-61 лиги мира.
Средний показатель игрового времени игроков U-21 в «Рухе» – 52,4%. Также была наведена статистика и игроков U-23, U-22, U-20 и U-19. У «Руха» следующие показатели: 65,5%, 55,4%, 17,5% и 0,4% соответсвенно.
На 2-й строчке рейтинга расположилась «Жилина» из Словакии – 44,5%. Топ-3 замкнул «РБ Зальцбург» (Австрия) – 42,7%.
В топ-100 также попали еще две команды из УПЛ: «Ворскла» (36-е место) и «Динамо» (100-я позиция). У полтавчан средний показатель игрового времени игроков U-21 составил 22,3%, а у киевлян – 15,4%.
Ранее CIES опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту игроков первой команды, подписанных за последние десять трансферных окон. В топ-10 вошли «Шахтер» и «Динамо».
Топ-20 самых молодых команд 61 лиги мира:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Заглембе» подробно рассказал о нашумевшем инциденте
Бывший тренер «Динамо» закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать тактику на игру