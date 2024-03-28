Шахтер и Динамо – в топ-10 мирового рейтинга по подписанию молодых игроков
Украинские гранды за последние годы омолодили состав
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов по среднему возрасту игроков первой команды, подписанных за последние десять трансферных окон.
Самый низкий показатель зафиксирован у австрийского «РБ Зальцбург» (20,93 года), а самый высокий – у катарского клуба «Аль-Гарафа» (30,27 лет).
Два украинских клуба «Шахтер» (22.46) и «Динамо» (22.63) вошли в первую десятку.
Среди клубов, которые больше всего омолодили свой состав, в тройку лидеров вошли «Атлетик» (-4,11 лет), «РБ Брагантино» (-4,07) и «Брайтон» (-3,37). На другом конце шкалы команды, которые сделали выбор в пользу более опытных игроков, в частности, «Флуминенсе» (+2,95 года), «Олимпик Лион» (+2,39) и «Интер» (+2,32).
Средний возраст при зачислении в состав
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