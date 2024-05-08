Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что в старте «Реала» должен выйти украинский вратарь Андрей Лунин. Однако по информации Defensa Central, сыграть в этом матче может и Тибо Куртуа. Анчелотти в преддверии матча провел разговор с бельгийцем.

«Ты должен учесть то, что ты можешь мне быть нужен в этом матче», – сказал Карло бельгийскому киперу.

Ожидается, что Куртуа может заменить Лунина в матче, если у Андрея будут трудности, или он травмируется либо получит красную карточку.