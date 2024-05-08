Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти
Лига чемпионов
08 мая 2024, 00:07 |
1130
2

Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти

Ожидается, что в старте сыграет Андрей Лунин

08 мая 2024, 00:07 |
1130
2
Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что в старте «Реала» должен выйти украинский вратарь Андрей Лунин. Однако по информации Defensa Central, сыграть в этом матче может и Тибо Куртуа. Анчелотти в преддверии матча провел разговор с бельгийцем.

«Ты должен учесть то, что ты можешь мне быть нужен в этом матче», – сказал Карло бельгийскому киперу.

Ожидается, что Куртуа может заменить Лунина в матче, если у Андрея будут трудности, или он травмируется либо получит красную карточку.

По теме:
Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Агония в Париже. Боруссия Дортмунд снова победила Мбаппе и компанию
Карло Анчелотти Бавария Реал Мадрид Тибо Куртуа Реал - Бавария Андрей Лунин Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07 мая 2024, 11:58 0
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика

Британец оценил прогресс украинского чемпиона

Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07 мая 2024, 12:00 2
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии 2023/24

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2024, 20:30
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Футбол | 07.05.2024, 21:52
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Срна, Марлос, Чигринский и Жуниор Мораес снова в деле. За кого сыграют?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07.05.2024, 07:20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
Замінять якщо отримає червону карту, оце перли від спорт юа)))
Ответить
+1
uausa
Капець в карло "надії" на Луніна.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 5
Хоккей
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 6
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем