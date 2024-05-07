Лига чемпионов07 мая 2024, 23:15 |
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Томас ТУХЕЛЬ: «В матче с Реалом нам нужна удача»
Тренер «Баварии» – о полуфинале Лиги чемпионов
07 мая 2024, 23:15 |
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:
«Я думаю, что это может быть удивительная игра. Обеим командам также придется иногда терпеть различные страдания. Оба клуба также чрезвычайно сильны. Я думаю, что это будет очень сложная игра. Нам также нужна удача».
Матч «Реал» – «Бавария» состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 8 мая, начало – в 22:00 по Киеву. Первый матч в Мюнхене завершился вничью 2:2.
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