Томас ТУХЕЛЬ: «В матче с Реалом нам нужна удача»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала»:

«Я думаю, что это может быть удивительная игра. Обеим командам также придется иногда терпеть различные страдания. Оба клуба также чрезвычайно сильны. Я думаю, что это будет очень сложная игра. Нам также нужна удача».

Матч «Реал» – «Бавария» состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 8 мая, начало – в 22:00 по Киеву. Первый матч в Мюнхене завершился вничью 2:2.