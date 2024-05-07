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Италия
07 мая 2024, 22:41 |
349
0

Не только Довбик. Наполи интересуется еще один форвардом

Альберт Гудмундссон летом покинет «Дженоа»

07 мая 2024, 22:41 |
349
0
Не только Довбик. Наполи интересуется еще один форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Артем Довбик – не единственный форвард, которым интересуется «Наполи». По информации итальянских СМИ, неаполитанский клуб также проявляет интерес к партнеру Руслана Малиновского по «Дженоа» Альберту Гудмундссону.

Конкуренция в борьбе за 26-летнего исландца обещает быть не менее жесткой, чем за Довбика. Интерес к Гудмундссону проявляют «Интер», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

Ожидается, что потенциальному покупателю придется выложить за Гудмундссону как минимум 35 миллионов евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года.

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Альберт Гудмундссон Дженоа Наполи трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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