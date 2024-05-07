Не только Довбик. Наполи интересуется еще один форвардом
Альберт Гудмундссон летом покинет «Дженоа»
Артем Довбик – не единственный форвард, которым интересуется «Наполи». По информации итальянских СМИ, неаполитанский клуб также проявляет интерес к партнеру Руслана Малиновского по «Дженоа» Альберту Гудмундссону.
Конкуренция в борьбе за 26-летнего исландца обещает быть не менее жесткой, чем за Довбика. Интерес к Гудмундссону проявляют «Интер», «Ювентус» и «Тоттенхэм».
Ожидается, что потенциальному покупателю придется выложить за Гудмундссону как минимум 35 миллионов евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года.
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