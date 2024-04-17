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Италия
17 апреля 2024, 18:27 |
125
0

Ювентус хочет перехватить у Интера одноклубника Малиновского

Два гранда борются за Альберта Гудмундссона из «Дженоа»

17 апреля 2024, 18:27 |
125
0
Ювентус хочет перехватить у Интера одноклубника Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за форварда «Дженоа» и сборной Исландии Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Сейчас главным претендентом на Гудмундссона считается миланский «Интер». «Ювентус» хочет опередить миланского конкурента с помощью включения в сделку одного из своих игроков – защитника Тиаго Джало или полузащитника Энцо Барренечеа.

На данный момент 26-летний Альберт Гудмундссон с 13 голами в 30 матчах делит третье место в бомбардирской гонке итальянской Серии А.

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Олег Дидух Источник: Goal.com
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