Ювентус хочет перехватить у Интера одноклубника Малиновского

Туринский «Ювентус» включился в борьбу за форварда «Дженоа» и сборной Исландии Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Сейчас главным претендентом на Гудмундссона считается миланский «Интер». «Ювентус» хочет опередить миланского конкурента с помощью включения в сделку одного из своих игроков – защитника Тиаго Джало или полузащитника Энцо Барренечеа.

На данный момент 26-летний Альберт Гудмундссон с 13 голами в 30 матчах делит третье место в бомбардирской гонке итальянской Серии А.