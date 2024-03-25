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  4. Интер готовит 30 миллионов евро на форварда сборной Исландии
Италия
25 марта 2024, 20:17 |
1406
1

Интер готовит 30 миллионов евро на форварда сборной Исландии

Альберт Гудмундссон покинет «Дженоа» летом

25 марта 2024, 20:17 |
1406
1
Интер готовит 30 миллионов евро на форварда сборной Исландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Миланский «Интер» планирует во время летнего трансферного окна подписать форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, Гудмундссон уже дал свое согласие на переход в «Интер». С «Дженоа» миланский клуб в переговоры пока что не вступал. Ожидается, что генуэзцы потребуют за игрока 30 – 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Гудмудссона 12 голов и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее Гудмундссон заявил, что сборная Исландии едет побеждать Украину. Матч состоится завтра, 26 марта.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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luceorius
Нехай би Інтер не поспішав, завтра збірна України зробить все, щоб він здешевів. 
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