Интер готовит 30 миллионов евро на форварда сборной Исландии
Альберт Гудмундссон покинет «Дженоа» летом
Миланский «Интер» планирует во время летнего трансферного окна подписать форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.
По их информации, Гудмундссон уже дал свое согласие на переход в «Интер». С «Дженоа» миланский клуб в переговоры пока что не вступал. Ожидается, что генуэзцы потребуют за игрока 30 – 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Гудмудссона 12 голов и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.
Ранее Гудмундссон заявил, что сборная Исландии едет побеждать Украину. Матч состоится завтра, 26 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард надеется, что грустный опыт не повторится
Португальский специалист вспомнил работу в римской «Роме»