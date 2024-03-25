Интер готовит 30 миллионов евро на форварда сборной Исландии

Миланский «Интер» планирует во время летнего трансферного окна подписать форварда «Дженоа» Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, Гудмундссон уже дал свое согласие на переход в «Интер». С «Дженоа» миланский клуб в переговоры пока что не вступал. Ожидается, что генуэзцы потребуют за игрока 30 – 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Гудмудссона 12 голов и 4 ассиста в 29 матчах во всех турнирах.

Ранее Гудмундссон заявил, что сборная Исландии едет побеждать Украину. Матч состоится завтра, 26 марта.