Форвард Исландии: «Едем побеждать Украину. Мы уверены в себе»

Форвард сборной Исландии Йоханн Берг Гудмундссон рассчитывает, что его команда сможет обыграть Украину в матче финала плей-офф отбора на Евро-2024.

«Все знают, что у сборной Украины хорошие игроки. Но у нас тоже отличные футболисты. Хотелось бы решить вопрос с выходом на Евро в основное время, но мы готовы ко всему. В команде высокая уверенность в своих силах».

«Верим, что можем победить Украину и едем за этим в Польшу. И мы намерены сделать это, очень хотим поехать на большой турнир», — сказал Гудмундссон.

Матч состоится 26 марта.