Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Исландии: «Едем побеждать Украину. Мы уверены в себе»
Чемпионат Европы
25 марта 2024, 15:51 |
1321
5

Форвард Исландии: «Едем побеждать Украину. Мы уверены в себе»

Гудмундссон рассчитывает на успех

25 марта 2024, 15:51 |
1321
5
Форвард Исландии: «Едем побеждать Украину. Мы уверены в себе»
fotbolti.net

Форвард сборной Исландии Йоханн Берг Гудмундссон рассчитывает, что его команда сможет обыграть Украину в матче финала плей-офф отбора на Евро-2024.

«Все знают, что у сборной Украины хорошие игроки. Но у нас тоже отличные футболисты. Хотелось бы решить вопрос с выходом на Евро в основное время, но мы готовы ко всему. В команде высокая уверенность в своих силах».

«Верим, что можем победить Украину и едем за этим в Польшу. И мы намерены сделать это, очень хотим поехать на большой турнир», — сказал Гудмундссон.

Матч состоится 26 марта.

По теме:
Бражко рассказал, как перед дебютом в сборной его поддержал Ярмоленко
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Грузия отдаст все силы, чтобы выйти на Евро»
Хавбек сборной Исландии: «Украина сильнее Израиля. Выход на Евро – мечта»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия Евро-2024
Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Футбол | 25 марта 2024, 07:21 5
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?

Наставник «Реала» хочет, чтобы украинец остался в команде

Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 25 марта 2024, 09:15 3
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом

Даже если «ириски» решат задачу по спортивному принципу, они могут проиграть «кабинетные битвы»

Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Футбол | 25.03.2024, 14:32
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Умер известный украинский тренер, пошедший на сотрудничество с оккупантами
Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
Футбол | 25.03.2024, 14:32
Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
Владимир ШАРАН: «Не думаю, что Ребров сменит схему на решающую игру»
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Футбол | 24.03.2024, 17:55
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
хрен вам, Украна свого не віддасть, занадто високі ставки
Ответить
+2
fifa2020
Треба зіграти в 2 напа і з таким центром: Циганков, Зінченко, Малиновський, Шапаренко! Зіна зліва... 
Ответить
0
shakhtarforewer
Перехочете!
Ответить
0
Перець
Скільки останнім часом пиздунів розвелось , що хоч греблю гати
Ответить
0
Лига конференций без динамо
Ага смоктать будете и домой поедете не с чем исландцы
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира на престижном турнире в Майами
24.03.2024, 01:29 14
Теннис
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
Калинина прокомментировала сенсационную победу над Соболенко в Майами
24.03.2024, 06:08 1
Теннис
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
Каким был коэффициент на победу Украины до 85-й минуты в матче с Боснией?
23.03.2024, 16:05 5
Футбол
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
Руководство Реала обеспокоено выбором Лунина. Что произошло?
24.03.2024, 07:05 5
Футбол
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
Украина U-19 обыграла Латвию U-19. Впереди – матч со Швейцарией за путевку
23.03.2024, 16:53 15
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами
24.03.2024, 06:30 15
Теннис
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем