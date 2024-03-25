Форвард Исландии: «Едем побеждать Украину. Мы уверены в себе»
Гудмундссон рассчитывает на успех
Форвард сборной Исландии Йоханн Берг Гудмундссон рассчитывает, что его команда сможет обыграть Украину в матче финала плей-офф отбора на Евро-2024.
«Все знают, что у сборной Украины хорошие игроки. Но у нас тоже отличные футболисты. Хотелось бы решить вопрос с выходом на Евро в основное время, но мы готовы ко всему. В команде высокая уверенность в своих силах».
«Верим, что можем победить Украину и едем за этим в Польшу. И мы намерены сделать это, очень хотим поехать на большой турнир», — сказал Гудмундссон.
Матч состоится 26 марта.
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