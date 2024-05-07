Герой Евро-2020 может заменить Тео Эрнандеса в Милане
Леонардо Спинаццола покинет «Рому» летом
«Милан» во время летнего трансферного окна рискует потерять своего левого защитника Тео Эрнандеса, который готов перейти в «Баварию».
По информации итальянских СМИ, «россонери» нашли замену французу в «Роме». Речь идет о защитнике «Роме» Леонардо Спинаццоле, который ближайшим летом станет свободным агентом.
В свою очередь, «Рома» намерена заменить Спинаццолу с помощью вингера «Ювентуса» Филипа Костича. Его трансфер обойдется столичному клубу в 10-11 миллионов евро, игрок хочет зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.
Кроме «Ромы», интерес к Костичу проявляет английский «Кристал Пэлас».
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