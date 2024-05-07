Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой Евро-2020 может заменить Тео Эрнандеса в Милане
Италия
07 мая 2024, 23:39 |
464
0

Герой Евро-2020 может заменить Тео Эрнандеса в Милане

Леонардо Спинаццола покинет «Рому» летом

07 мая 2024, 23:39 |
464
0
Герой Евро-2020 может заменить Тео Эрнандеса в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Спинаццола

«Милан» во время летнего трансферного окна рискует потерять своего левого защитника Тео Эрнандеса, который готов перейти в «Баварию».

По информации итальянских СМИ, «россонери» нашли замену французу в «Роме». Речь идет о защитнике «Роме» Леонардо Спинаццоле, который ближайшим летом станет свободным агентом.

В свою очередь, «Рома» намерена заменить Спинаццолу с помощью вингера «Ювентуса» Филипа Костича. Его трансфер обойдется столичному клубу в 10-11 миллионов евро, игрок хочет зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

Кроме «Ромы», интерес к Костичу проявляет английский «Кристал Пэлас».

По теме:
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Не только Довбик. Наполи интересуется еще один форвардом
Большой спрос. Украинской звездой Жироны заинтересовались ряд топ-клубов
Леонардо Спинаццола Рома Рим свободный агент Милан трансферы трансферы Серии A Филип Костич Ювентус Кристал Пэлас
Олег Дидух Источник: Calciomercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Футбол | 07 мая 2024, 17:28 100
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»

Команда уверенно лидирует в чемпионате

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07 мая 2024, 07:45 6
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Футбол | 07.05.2024, 20:50
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06.05.2024, 23:25
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Бокс | 07.05.2024, 11:58
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 18
Волейбол
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
07.05.2024, 07:21 6
Футбол
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
06.05.2024, 22:41 1
Бокс
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем