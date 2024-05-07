Хуммельс установил национальный рекорд Германии в Лиге чемпионов

Сегодня центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Благодаря этому Хуммельс установил национальный рекорд Германии. В возрасте 35 лет и 143 дней он стал самым возрастным немецким игроком, который забивал в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Также Хуммельс стал третьим самым возрастным автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов. По этому показателю он уступает лишь Райану Гиггзу (37 лет 148 дней) и Эдину Джеко (37 лет и 54 дня).