Хуммельс установил национальный рекорд Германии в Лиге чемпионов
Защитник «Боруссии» – самый возрастной немец, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Благодаря этому Хуммельс установил национальный рекорд Германии. В возрасте 35 лет и 143 дней он стал самым возрастным немецким игроком, который забивал в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Также Хуммельс стал третьим самым возрастным автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов. По этому показателю он уступает лишь Райану Гиггзу (37 лет 148 дней) и Эдину Джеко (37 лет и 54 дня).
35 & 143 - Aged 35 years and 143 days, Borussia Dortmund's Mats Hummels is the oldest German ever to score a goal in a UEFA Champions League knockout match. Goldie. #PSGBVB @BVB pic.twitter.com/k8lVWTC9a1— OptaFranz (@OptaFranz) May 7, 2024
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