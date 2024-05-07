Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хуммельс установил национальный рекорд Германии в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2024, 23:50 |
1752
0

Хуммельс установил национальный рекорд Германии в Лиге чемпионов

Защитник «Боруссии» – самый возрастной немец, который забивал в плей-офф Лиги чемпионов

07 мая 2024, 23:50 |
1752
0
Хуммельс установил национальный рекорд Германии в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Сегодня центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Благодаря этому Хуммельс установил национальный рекорд Германии. В возрасте 35 лет и 143 дней он стал самым возрастным немецким игроком, который забивал в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Также Хуммельс стал третьим самым возрастным автором гола в полуфиналах Лиги чемпионов. По этому показателю он уступает лишь Райану Гиггзу (37 лет 148 дней) и Эдину Джеко (37 лет и 54 дня).

По теме:
Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов статистика
Олег Дидух Источник: Opta
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06 мая 2024, 23:25 5
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной

Юлия не очень хочет уезжать из Испании

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Футбол | 07 мая 2024, 14:53 9
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»

Главный тренер мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «Баварии»

МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Футбол | 07.05.2024, 21:28
МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
МЮ хочет продать самого высокооплачиваемого игрока команды саудитам
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06.05.2024, 23:14
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
07.05.2024, 07:20 30
Футбол
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
06.05.2024, 20:36 10
Бокс
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем