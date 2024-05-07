Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хуммельс ударом головой вывел Боруссию Д вперед в игре с ПСЖ
Лига чемпионов
07 мая 2024, 23:09 | Обновлено 07 мая 2024, 23:28
1180
0

ВИДЕО. Хуммельс ударом головой вывел Боруссию Д вперед в игре с ПСЖ

На 50-й минуте немецкая команда обеспечила себе перевес в матче ЛЧ

07 мая 2024, 23:09 | Обновлено 07 мая 2024, 23:28
1180
0
ВИДЕО. Хуммельс ударом головой вывел Боруссию Д вперед в игре с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матс Хуммельс вывел Боруссию Д вперед на 50-й минуте ударом головой после подачи с углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче ПСЖ и Боруссии Д

ГОЛ! 0:1. Матс Хуммельс, 50 мин.

По теме:
Сколько раз Боруссия Дортмунд играла в финале Лиги чемпионов?
Куртуа может сыграть против Баварии в ЛЧ. В Испании раскрыли план Анчелотти
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
Боруссия Дортмунд ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Матс Хуммельс
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Футбол | 06 мая 2024, 23:25 5
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной

Юлия не очень хочет уезжать из Испании

Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Футбол | 07 мая 2024, 17:28 100
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»
Егор НАЗАРИНА: «Мы — Шахтер, в матче с Динамо играем на победу»

Команда уверенно лидирует в чемпионате

Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Футбол | 06.05.2024, 23:14
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Футбол | 07.05.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Турнирная таблица УПЛ. Днепр обыграл Кривбасс и сохранил шансы на бронзу
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Футбол | 07.05.2024, 20:50
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Мбаппе будет рвать? Названы стартовые составы на игру ПСЖ с Боруссией Д
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
Усик признался, как отреагировал на новость о рассечении Фьюри
06.05.2024, 22:41 1
Бокс
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
07.05.2024, 07:45 6
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
07.05.2024, 12:00 2
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем