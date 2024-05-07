ВИДЕО. Хуммельс ударом головой вывел Боруссию Д вперед в игре с ПСЖ

7 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют парижский «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Команды встречаются в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Первый поединок прошел неделей ранее в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Немецкая команда победила со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фуллкруга на 36-й минуте.

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Матс Хуммельс вывел Боруссию Д вперед на 50-й минуте ударом головой после подачи с углового.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче ПСЖ и Боруссии Д

ГОЛ! 0:1. Матс Хуммельс, 50 мин.