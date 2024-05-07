Мануэль НОЙЕР: «Я не приехал в Мадрид со страхом»
Голкипер «Баварии» – о матче против «Реала»
Капитан и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (8 мая, 22:00, первый матч – 2:2):
«Каждый из нас мечтал о такой игре. У нас есть шанс попасть в финал. Я не приехал сюда со страхом.
Нужно оставаться сосредоточенными. Вы должны доверять себе. Вам нужно превратить внешние факторы во что-то положительное. Мы попробуем сделать это завтра.
Я знаком с «Бернабеу». Этот стадион имеет что-то особенное, что-то историческое. Вряд ли в Европе найдется другой стадион, где лучше играть. Мы все в восторге».
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