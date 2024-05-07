С кем сыграют Ястремская и Калинина? Жеребьевка парного разряда в Риме

Состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина в 1/16 финала сыграют против дуэта Вероника Кудерметова / Чжань Хаоцин (Тайвань).

Надежда Киченок вместе с Мию Като в 1-м раунде встретятся с американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Людмила Киченок и Алена Остапенко на старте престижных соревнований в столице Италии проведут поединок с Анной Бондар (Венгрия) и Кристиной Букшей (Испания).

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда Рима, где участие примут 5 представительниц Украины.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА