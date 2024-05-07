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  4. С кем сыграют Ястремская и Калинина? Жеребьевка парного разряда в Риме
WTA
07 мая 2024, 23:40 |
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0

С кем сыграют Ястремская и Калинина? Жеребьевка парного разряда в Риме

Даяна и Ангелина встретятся с дуэтом Кудерметова / Чжань Хаоцин, сестры Киченок выступят раздельно

07 мая 2024, 23:40 |
79
0
С кем сыграют Ястремская и Калинина? Жеребьевка парного разряда в Риме
Instagram. Даяна Ястремская и Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина в 1/16 финала сыграют против дуэта Вероника Кудерметова / Чжань Хаоцин (Тайвань).

Надежда Киченок вместе с Мию Като в 1-м раунде встретятся с американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Людмила Киченок и Алена Остапенко на старте престижных соревнований в столице Италии проведут поединок с Анной Бондар (Венгрия) и Кристиной Букшей (Испания).

Ранее состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда Рима, где участие примут 5 представительниц Украины.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Чжань Хаоцин Бетани Маттек-Сэндс Вероника Кудерметова София Кенин Анна Бондар Кристина Букша WTA Рим Ангелина Калинина Даяна Ястремская Надежда Киченок Мию Като Людмила Киченок Алена Остапенко
Даниил Агарков Источник: WTA
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