С кем сыграют Ястремская и Калинина? Жеребьевка парного разряда в Риме
Даяна и Ангелина встретятся с дуэтом Кудерметова / Чжань Хаоцин, сестры Киченок выступят раздельно
Состоялась жеребьевка парного разряда на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
Даяна Ястремская и Ангелина Калинина в 1/16 финала сыграют против дуэта Вероника Кудерметова / Чжань Хаоцин (Тайвань).
Надежда Киченок вместе с Мию Като в 1-м раунде встретятся с американским тандемом София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.
Людмила Киченок и Алена Остапенко на старте престижных соревнований в столице Италии проведут поединок с Анной Бондар (Венгрия) и Кристиной Букшей (Испания).
Ранее состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда Рима, где участие примут 5 представительниц Украины.
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