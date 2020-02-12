В среду, 12-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Тобол» из Казахстана. Встреча пройдет в турецком Белеке на втором учебно-тренировочном сборе бело-голубых на стадионе «Titanic Mardan Stadium», начало в 16.00 по киевскому времени.

Свой одиннадцатый матч во время зимнего межсезонья киевляне проведут против четвертой по итогам минувшего сезона команды Казахстана. Ничья с БАТЕ стала первой для «Динамо» после серии из пяти победных матчей, в которых бело-голубые продемонстрировали довольно результативный футбол.. «Тобол» известен украинским болельщикам тем, что за казахов выступает немало поигравший в УПЛ грузинский футболист Джаба Канкава. Свои два последних матча на сборах в Турции против сербской «Младости» и боснийского «Сараево» «Тобол» завершил с одинаковым счетом 0:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Тобол».