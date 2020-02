Кубок Федерации. Все, что нужно знать о формате соревнований

С шестого по девятое февраля в Таллинне женская сборная Украины по теннису в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации будет бороться за выход в плей-офф, который пройдет в конце апреля.

Предлагаем ознакомиться с форматом соревнований, на которые украинская команда привезла сильнейший состав: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Леся Цуренко и Марта Костюк.



Количество участников и жребий



В Первой группе Евро-Африканской зоны выступит 13 команд, они поделены на 2 ивента. Первый проходит в Эстонии (7 команд), второй – в Люксембурге (6). По два победителя каждого из мероприятий пройдут в плей-офф.



ТАЛЛИНН



Группа А

Украина

Болгария

Хорватия



Группа В

Италия

Эстония

Греция

Австрия



ЭШ-СЮР-АЛЬЗЕТТ



Группа А

Сербия

Швеция

Люксембург



Группа В

Словения

Турция

Польша



Формат соревнований



Для начала команды проведут групповой этап (раунд-робин), для некоторых команд он стартовал еще вчера. Две лучшие сборные из каждой из групп выходят в стыковые матчи (A1 vs B2 и A2 vs B1), по результатам которых и будут определены победители, которым в апреле предстоит сыграть в плей-офф против неудачников квалификации к Финалу Кубка Федерации.

Евро-Африканская зона делегирует в плей-офф четыре сборные, еще по две – зона Америки, а также Азии/Океании. По две худшие команды из каждой зоны (всего 6) опустятся во Вторую группу зональных соревнований.

Квалификация к Финалу Кубка Федерации состоится 7-8 февраля. В этом году нашими потенциальными соперниками могут стать проигравшие команды, пары следующие:



США vs Латвия

Нидерланды vs Беларусь

Румыния vs Россия

Бразилия vs Германия

Испания vs Япония

Швейцария vs Канада

Бельгия vs Казахстан

Словакия vs Великобритания



Формат группового этапа



Раунд-робин состоит из одного матчевого противостояния против каждой команды. Формат максимально прост: две одиночные встречи, одна парная. Игры идут в трехсетовом формате. В конце третьей партии, в случае надобности, играется обычный тай-брейк. Формат стыковых матчей аналогичный.



Порядок встреч четко определен:



1. Второй номер против второго номера

2. Первый номер против первого номера

3. Парный матч



Второй одиночный матч начинается через 20 минут после первого, перед парной встречей предусмотрен получасовой перерыв.



Парный поединок играется даже в случае победы одной из команд в двух одиночных матчах. Это важно для определения победителя группы в случае равенства главных показателях, но об этом чуть ниже. Парный матч может быть отменен, если его результат уже никак не повлияет на определение победителя в группе. Также рефери может отменить пару в стыковых матчах после счета 2:0 в пользу одной из сторон.



Определение победителя в раунде-робин



За каждую общую победу над соперником на групповом этапе команда получает одно очко.



1. Если две команды имеют равенство очков, финалистом становится команда, которая выиграла очную встречу.

2. Если три и больше команд имеют равенство очков, порядок определения финалиста следующий:

2.1. Команда, которая не сыграла ВСЕХ матчевых противостояний на групповом этапе, автоматически выбывает.

2.2. Количество выигранных матчей.

2.3. Процент выигранных сетов во всех матчах.

2.4. Процент выигранных геймов во всех матчах.

2.5. Позиция в актуальном рейтинге наций.

Первый матч сборная Украина проведет против команды Болгарии. Встреча состоится в четверг, 6 февраля, начало в 16:00 по Киеву. Трансляция с первого корта, на котором будет проходить матч, не предусмотрена.